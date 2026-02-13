Justice : ce que contient le dossier de la DSC sur l'affaire Pape Cheikh Diallo

Le journal Libération lève le voile ce vendredi sur les dessous d'une affaire judiciaire impliquant l'animateur vedette Pape Cheikh Diallo.



L'origine de l'enquête remonte à une plainte déposée par l'animateur lui-même auprès de la Division de la cybersécurité (DSC) en mars 2019, visant un certain Cheikh Diop pour collecte illicite de données et chantage.







Selon les éléments de l'enquête, Cheikh Diop aurait envoyé à deux proches de Pape Cheikh Diallo des vidéos intimes (sextapes) montrant l'animateur, avant de proférer des menaces de publication.



Lors de son interpellation, le mis en cause a tenu des propos surprenants, affirmant aux enquêteurs que l'animateur était sa « copine » et qu'il lui finançait un appartement aux Almadies. Il l'accusait également de l'avoir « trahi » après lui avoir prétendument transmis le VIH.





Confronté à Pape Cheikh Diallo, Cheikh Diop a maintenu ses déclarations, avouant avoir diffusé les images dans l'unique but de faire « revenir » l'animateur vers lui.



Après une brève garde à vue, le dossier a été transmis en l'état. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de traque des délits numériques, alors que la Brigade de recherches de Keur Massar fouille actuellement plusieurs groupes WhatsApp liés à ces milieux pour identifier d'autres suspects.



MS









