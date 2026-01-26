L'AFD et L'OMVS signent une convention de 3 millions d'euros pour le fleuve Sénégal

La cérémonie s'est tenue en présence du Haut-commissaire de l'OMVS Mohamed Abdel Vetah, de l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal Jean-Marc Pisani, de l'ambassadrice déléguée à l'Environnement Barbara Pompili, du directeur général adjoint à l'Environnement de la Commission européenne Patrick Child et du responsable de la Division Eau et Assainissement à l'AFD Lionel Goujon.
Cette signature s'inscrit dans le cadre du Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau du fleuve Sénégal, officiellement lancé le même jour. Ce programme est financé par l'Union européenne à hauteur de quinze millions d'euros, soit un peu moins de dix milliards de francs CFA, et vise à renforcer la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés dans le bassin du fleuve Sénégal et du bassin aquifère sénégalo-mauritanien.
Les actions soutenues par cette convention incluent notamment la mise en place de l'Observatoire du Fouta Djallon par l'OMVS, des interventions de lutte contre la prolifération du typha, un projet pilote visant à réduire les impacts environnementaux de l'orpaillage dans le bassin de la Falémé, ainsi qu'un fonds d'études stratégiques en appui aux organismes de bassins transfrontaliers.
Ces actions contribuent à renforcer la coopération régionale entre les pays riverains du fleuve Sénégal et à promouvoir une gestion durable d'une ressource stratégique pour le développement et la stabilité de la région, renseigne un communiqué parcouru par Ndarinfo.
Il faut rappeler que le programme PROGIRESS s'inscrit dans l'Initiative Team Europe pour les eaux transfrontalières en Afrique, lancée en 2022, qui a déjà mobilisé plus de six cent soixante-dix millions d'euros en faveur d'une gestion concertée et durable des ressources en eau partagées sur le continent africain.
Dans ce cadre, l'Union européenne a délégué à l'AFD une subvention de huit millions d'euros pour la mise en œuvre de l'objectif spécifique consacré à l'amélioration de l'état des ressources naturelles et de la biodiversité dans le bassin du fleuve Sénégal, dont trois millions d'euros confiés à l'OMVS.
