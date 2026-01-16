Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
L'ARCOP déploie sa plateforme de dématérialisation de la commande publique à Saint-Louis

Vendredi 16 Janvier 2026

L'ARCOP déploie sa plateforme de dématérialisation de la commande publique à Saint-Louis

L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a organisé jeudi à Saint-Louis un atelier de présentation de sa plateforme de dématérialisation destinée à moderniser les procédures d'attribution des marchés publics au Sénégal.

Le directeur général de l'ARCOP, Moustapha Djité, a présenté cet outil informatique aux autorités contractantes lors d'une première journée de formation, avant de rencontrer vendredi, les opérateurs du secteur privé.

Lancée en phase expérimentale depuis la mi-octobre 2025, la plateforme fait actuellement l'objet d'une campagne de sensibilisation nationale. Après Ziguinchor, étape inaugurale, Saint-Louis accueille cette session destinée à familiariser les acteurs avec les fonctionnalités de l'outil. "En définitive, c'est eux qui vont utiliser la plateforme. Donc il est clair que s'ils ne comprennent pas, on ne pourra pas atteindre les objectifs", a souligné M. Djité.

La plateforme vise à supprimer totalement le recours au papier dans les procédures de commande publique. Désormais, l'ensemble du processus se déroulera de manière électronique, depuis la publication des avis jusqu'à l'analyse des offres. "Les avis d'appel d'offres ne seront plus dans les journaux, mais ils seront sur la plateforme de dématérialisation de la commande publique", a précisé le responsable de l'ARCOP.

Les opérateurs économiques prépareront et déposeront leurs offres directement sur la plateforme. Les autorités contractantes n'auront plus à gérer de dossiers physiques et procéderont à l'ouverture dématérialisée des plis directement en ligne.

Le directeur général a reconnu que la plateforme n'a pas encore atteint son niveau de développement final. Actuellement, elle permet de gérer le processus depuis l'appel d'offres jusqu'à l'ouverture des plis, tandis que d'autres modules complémentaires sont en cours de développement.

Cette réforme présente plusieurs avantages selon Moustapha Djité : économies de papier pour l'administration, gain en transparence grâce à la traçabilité des opérations, et accélération des procédures. "Quand on accélère l'exécution des procédures, on facilite la réalisation des projets publics au grand bénéfice des populations", a-t-il conclu.

Cette modernisation s'inscrit dans la volonté des autorités sénégalaises d'améliorer la gouvernance et de renforcer la transparence dans l'attribution des marchés publics, un secteur stratégique pour le développement économique du pays.
 



