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La Guinée expulse près de 1 000 Sierra-Léonais sans papiers

Jeudi 26 Mars 2026 - 16:09

La Guinée expulse près de 1 000 Sierra-Léonais sans papiers

Les autorités guinéennes ont procédé à l’expulsion et au retour assisté de 942 ressortissants de la Sierra Leone voisine à la suite d’une vaste opération de police et de contrôle des titres de séjour menée le 23 mars dans la zone portuaire de Boulbinet (Kaloum);
 

Officiellement motivée par le démantèlement des installations précaires et l'identification des résidents étrangers en situation irrégulière, cette descente de police a conduit au tri des résidents. Les ressortissants sierra-léonais munis de documents de voyage valides ont été libérés, tandis que ceux sans statut légal ont été acheminés vers la frontière terrestre.
 

Dès le 24 mars, le gouvernement sierra-léonais a confirmé l’accueil de 942 de ses citoyens (adultes et enfants) au poste frontalier de Kambia. Freetown a déployé ses services pour l'enregistrement et l'acheminement des rapatriés vers leurs localités d'origine, tout en activant ses canaux diplomatiques avec Conakry pour s’assurer du traitement humain de ses ressortissants. Les autorités guinéennes n'ont pour le moment pas publié de bilan global de cette opération de sécurisation portuaire qui pourrait englober d'autresnationalités d'Afrique de l'Ouest.
 

MS

 


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