Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

La fédération marocaine demande des sanctions après le retrait temporaire des joueurs sénégalais

Lundi 19 Janvier 2026

La fédération marocaine demande des sanctions après le retrait temporaire des joueurs sénégalais

La Fédération royale marocaine de football a annoncé lundi son intention de recourir aux voies légales auprès de la CAF et de la FIFA concernant le retrait de l'équipe du Sénégal lors de la finale de la CAN 2025. Le Maroc conteste les circonstances de sa défaite face aux Lions de la Téranga dimanche à Rabat.

La FRMF a officialisé sa démarche dans un communiqué publié ce lundi 19 janvier, demandant aux instances du football africain et mondial de statuer sur l'incident qui a marqué les dernières minutes de la rencontre. Les Lions de la Teranga s'étaient retirés à la 90e+6 minute, sur instruction du sélectionneur Pape Thiaw, après que l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala a sifflé un penalty en faveur du Maroc.

Cette décision de quitter temporairement le terrain avait créé une confusion totale dans le stade de Rabat. Plusieurs joueurs sénégalais et membres du staff technique avaient manifesté leur désaccord avec la décision arbitrale en se dirigeant vers les vestiaires, avant d'être finalement convaincus de revenir par les légendes du football sénégalais présentes ce soir-là.

La fédération marocaine estime que cet incident a directement affecté le déroulement de la finale. « Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs », précise le communiqué de la FRMF, pointant du doigt les conséquences sportives de cet épisode controversé.

MS/NDARINFO
 

 

CAN 2025

La fédération marocaine demande des sanctions après le retrait temporaire des joueurs sénégalais

La fédération marocaine demande des sanctions après le retrait temporaire des joueurs sénégalais
La Fédération royale marocaine de football a annoncé lundi son intention de recourir aux voies...

Les trois Lions victimes de vertiges lors de la finale CAN sont sortis d'hospitalisation

Les trois Lions victimes de vertiges lors de la finale CAN sont sortis d'hospitalisation
Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr ont quitté l'hôpital après avoir été victimes de...

Ismail Jakobs annonce : "Beaucoup de choses vont sortir après le match"

Ismail Jakobs annonce : "Beaucoup de choses vont sortir après le match"
Le sacre du Sénégal en CAN 2025 dimanche soir à Rabat est entaché de zones d'ombre. Ismail Jakobs,...

Gianni Infantino : "Nous condamnons fermement le comportement des joueurs sénégalais"

Gianni Infantino : "Nous condamnons fermement le comportement des joueurs sénégalais"
Le président de la FIFA Gianni Infantino a annoncé des sanctions contre le Sénégal après le...

Yehvann Diouf révèle les coulisses de l'affaire des serviettes d'Édouard Mendy

Yehvann Diouf révèle les coulisses de l'affaire des serviettes d'Édouard Mendy
Yehvann Diouf, le gardien remplaçant du Sénégal, a livré dimanche soir au micro de Wiwsport un...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

18/01/2026
SERVICES