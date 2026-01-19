La fédération marocaine demande des sanctions après le retrait temporaire des joueurs sénégalais

La FRMF a officialisé sa démarche dans un communiqué publié ce lundi 19 janvier, demandant aux instances du football africain et mondial de statuer sur l'incident qui a marqué les dernières minutes de la rencontre. Les Lions de la Teranga s'étaient retirés à la 90e+6 minute, sur instruction du sélectionneur Pape Thiaw, après que l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala a sifflé un penalty en faveur du Maroc.

