La fédération marocaine demande des sanctions après le retrait temporaire des joueurs sénégalais

La Fédération royale marocaine de football a annoncé lundi son intention de recourir aux voies légales auprès de la CAF et de la FIFA concernant le retrait de l'équipe du Sénégal lors de la finale de la CAN 2025. Le Maroc conteste les circonstances de sa défaite face aux Lions de la Téranga dimanche à Rabat.
La FRMF a officialisé sa démarche dans un communiqué publié ce lundi 19 janvier, demandant aux instances du football africain et mondial de statuer sur l'incident qui a marqué les dernières minutes de la rencontre. Les Lions de la Teranga s'étaient retirés à la 90e+6 minute, sur instruction du sélectionneur Pape Thiaw, après que l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala a sifflé un penalty en faveur du Maroc.
Cette décision de quitter temporairement le terrain avait créé une confusion totale dans le stade de Rabat. Plusieurs joueurs sénégalais et membres du staff technique avaient manifesté leur désaccord avec la décision arbitrale en se dirigeant vers les vestiaires, avant d'être finalement convaincus de revenir par les légendes du football sénégalais présentes ce soir-là.
La fédération marocaine estime que cet incident a directement affecté le déroulement de la finale. « Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs », précise le communiqué de la FRMF, pointant du doigt les conséquences sportives de cet épisode controversé.
