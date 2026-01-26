Visite officielle : Le Roi Mohammed VI offre un déjeuner en l'honneur d'Ousmane Sonko à Rabat

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a offert, ce lundi à Rabat, un déjeuner en l'honneur du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, et de la délégation l'accompagnant, dans le cadre d'une visite officielle visant à renforcer les liens de coopération entre le Maroc et le Sénégal, notent plusieurs médias du royaume chérifien.
Le déjeuner, présidé par le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, a réuni plusieurs hautes personnalités des deux pays. Du côté sénégalais, ont notamment pris part le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, ainsi que l'Ambassadeur de la République du Sénégal au Maroc, Seynabou Dial.
Parmi les dignitaires marocains présents figuraient le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, le Président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, le Conseiller de Sa Majesté le Roi, Omar Kabbaj, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et l'Ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri.
Cette réception royale intervient après la tenue de la 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal, coprésidée par les Premiers ministres Aziz Akhannouch et Ousmane Sonko. Les travaux de cette commission ont abouti à l'adoption d'un Communiqué conjoint et à la signature de plusieurs instruments juridiques de coopération.
Les deux pays ont paraphé plusieurs accords de coopération et de partenariat, des mémorandums d'entente ainsi que des protocoles d'accord, couvrant divers secteurs stratégiques. Ces instruments visent à consolider davantage les relations historiques et fraternelles entre Rabat et Dakar.
Cette visite officielle du Premier ministre Ousmane Sonko au Maroc illustre la volonté commune des deux nations de renforcer leur partenariat multidimensionnel et de poursuivre leur coopération dans le cadre de l'intégration africaine.
Les relations maroco-sénégalaises se caractérisent par leur profondeur historique et leur dynamisme, fondées sur des liens de fraternité et une vision partagée du développement du continent africain. Les commissions mixtes de coopération constituent un cadre privilégié pour concrétiser cette ambition commune et identifier de nouvelles opportunités de partenariat dans divers domaines d'intérêt mutuel.
