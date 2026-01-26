Visite officielle : Le Roi Mohammed VI offre un déjeuner en l'honneur d'Ousmane Sonko à Rabat

Les relations maroco-sénégalaises se caractérisent par leur profondeur historique et leur dynamisme, fondées sur des liens de fraternité et une vision partagée du développement du continent africain. Les commissions mixtes de coopération constituent un cadre privilégié pour concrétiser cette ambition commune et identifier de nouvelles opportunités de partenariat dans divers domaines d'intérêt mutuel.



MS/NDARINFO





