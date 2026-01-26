Connectez-vous
NDARINFO
Sonko évoque les déséquilibres commerciaux avec le Maroc

Lundi 26 Janvier 2026

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a appelé ce lundi à Rabat à une amélioration des conditions de circulation et d'établissement des communautés marocaines et sénégalaises dans les deux pays, soulignant la nécessité de renforcer l'intégration et l'équité dans les relations commerciales bilatérales.
 

S'exprimant lors de la 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal, le Chef du gouvernement sénégalais a insisté sur l'importance d'établir "des règles et des principes qui permettent de renforcer l'intégration de nos différentes communautés, assez fortes de part et d'autre de nos deux pays".
 

Le Premier ministre a reconnu que "d'importants efforts sont faits en ce sens" par les services diplomatiques et consulaires des deux nations, tout en notant les difficultés rencontrées par les ressortissants dans leurs démarches administratives.
 

Sur le plan économique, Ousmane Sonko a souligné que si "notre coopération économique et commerciale est très dynamique, nous pouvons faire mieux, et même beaucoup mieux". Il a particulièrement insisté sur la nécessité de "travailler à plus d'équité dans les relations commerciales".
 

Le Premier ministre sénégalais a évoqué les déséquilibres constatés dans les échanges entre les deux pays, affirmant qu'ils sont "préjudiciables sur le long terme à la qualité de nos échanges". Sans désigner de responsable, il a appelé à "discuter des causes de ces distorsions et envisager ensemble les solutions pouvant les traiter".
 

"Notre responsabilité en tant qu'autorité politique est de travailler à la prospérité de nos deux États", a déclaré Ousmane Sonko, se disant convaincu que son homologue marocain est conscient de ces enjeux.
 

Cette déclaration intervient dans un contexte où les relations commerciales entre le Maroc et le Sénégal connaissent une forte dynamique, mais où des questions persistent sur l'équilibre des échanges et la facilitation de la mobilité des personnes entre les deux pays.
 

La 15e Commission Mixte de Coopération a abouti à la signature de plusieurs accords de partenariat visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs stratégiques. Les deux gouvernements ont exprimé leur volonté commune de poursuivre le dialogue pour consolider leurs relations historiques et fraternelles.


NDARINFO
 


