Maroc : Procès en appel ce lundi pour les 18 supporters sénégalais condamnés

La justice marocaine examine ce lundi, en appel, le dossier des 18 supporters sénégalais condamnés en première instance à des peines de prison ferme. Cette audience, qui se tient au tribunal de Rabat, constitue un tournant décisif pour ces ressortissants interpellés en marge de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les mis en cause avaient été initialement reconnus coupables de troubles à l'ordre public, d'outrages à agents de la force publique et de dégradations de biens, suite à des échauffourées survenues après une rencontre de l'équipe nationale du Sénégal.





Le collectif de défense, composé d'avocats marocains et sénégalais, plaide pour une relaxe pure et simple ou, à défaut, une commutation des peines en sursis assortie d'une expulsion vers le Sénégal. Les avocats dénoncent des procédures entachées d'irrégularités et des peines jugées disproportionnées par rapport aux faits reprochés. Selon les proches des détenus, les conditions de détention et l'éloignement familial pèsent lourdement sur le moral des supporters, dont certains sont des étudiants ou de jeunes travailleurs établis au royaume chérifien.





Cette affaire a suscité une vive émotion au Sénégal et au sein de la diaspora, mobilisant les autorités diplomatiques de Dakar. Le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères suit de très près le déroulement de ce procès en appel, tout en appelant au respect de la souveraineté judiciaire marocaine. Des organisations de défense des droits de l'homme ont également interpellé les instances sportives internationales pour qu'elles interviennent en faveur d'une issue clémente, soulignant que ces incidents s'inscrivent dans un contexte de ferveur sportive mal maîtrisée.





L'issue de cette audience est attendue avec une grande fébrilité par les familles restées au pays. Un verdict d'apaisement est espéré pour préserver l'excellence des relations bilatérales entre le Sénégal et le Maroc, deux pays unis par des liens historiques et diplomatiques séculaires. Le tribunal devrait rendre son délibéré à l'issue des plaidoiries de la défense et du réquisitoire du procureur, marquant ainsi la fin d'un feuilleton judiciaire qui dure depuis plusieurs semaines.





MS/NDARINFO



