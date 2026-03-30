Grève des transports : Le TER renforce son service avec 7 rames supplémentaires

La Société nationale de gestion du patrimoine du Train Express Régional (SENTER) a annoncé un plan de transport exceptionnel pour faire face à la grève de 72 heures déclenchée ce lundi par les syndicats des transporteurs routiers. Suivant les instructions du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres, la SENTER déploie sept rames supplémentaires afin de répondre à l'afflux massif d'usagers attendus sur les lignes du TER.





Ce dispositif de crise permet de faire passer le parc opérationnel de 15 à 22 rames actives. Cette mobilisation sans précédent vise à assurer la continuité du service public de transport et à atténuer les impacts de l'arrêt de travail des transporteurs privés sur la mobilité des travailleurs et des élèves. Grâce à ce renforcement, la fréquence de passage des trains est ramenée à un intervalle de six minutes durant les heures de pointe, offrant ainsi une capacité d'absorption accrue des flux de passagers sur l'axe Dakar-Diamniadio.





La SENTER a précisé que cette mesure est pleinement coordonnée avec les autorités de tutelle pour garantir la fluidité des déplacements malgré la paralysie des réseaux de bus, taxis et « cars rapides ». Le dispositif de sécurité, déjà renforcé dans les gares et aux abords des stations, est également maintenu pour encadrer cette fréquentation inhabituelle. Les équipes techniques de la SENTER sont en alerte maximale pour assurer la maintenance préventive et garantir la régularité des trajets tout au long de cette période de perturbation sociale.





Le gouvernement appelle les populations à faire preuve de sérénité et à privilégier, dans la mesure du possible, l'usage des transports ferroviaires pour leurs déplacements essentiels.



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