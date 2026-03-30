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Dakar : Un prédateur sexuel sur Instagram arrêté après un piège à la Médina

Lundi 30 Mars 2026 - 06:51

Dakar : Un prédateur sexuel sur Instagram arrêté après un piège à la Médina

Le Commissariat d’Arrondissement de la Médina a procédé, le 28 mars 2026, à l'interpellation mouvementée d'un individu accusé de détournement de mineur, de sollicitation d'enfant à des fins sexuelles via les réseaux sociaux et d'exhibitionnisme. L'intervention des forces de l'ordre, réalisée sur les voies du Bus Rapid Transit (BRT), a permis d'extraire de justesse le suspect d'une tentative de lynchage par une foule en colère, avant son transfert sécurisé vers les locaux de la police.
 

L'affaire a éclaté suite à une plainte déposée par un élève du Lycée Technique Maurice Delafosse. La victime a rapporté avoir été approchée sur Instagram par un individu dissimulé derrière un profil anonyme. Le suspect aurait engagé la conversation par des termes affectueux avant de formuler des avances explicites, sollicitant une relation « discrète » avec le mineur. Face à la nature des propos, le jeune lycéen, soutenu par ses camarades, a tendu un appât au suspect en lui fixant un rendez-vous devant le poste de police avancé du BRT, à proximité de l'Inspection d'Académie.
 

Informés en amont par la victime, les agents en service ont surveillé la rencontre. À l'arrivée du mis en cause, la situation a failli dégénérer lorsque les personnes présentes ont tenté de s'en prendre physiquement à lui. Les éléments du commissariat, avec l'appui de la Brigade de Recherches (BR), ont dû intervenir avec célérité pour garantir l'intégrité physique du suspect.
 

L'exploitation du téléphone portable du mis en cause, réalisée avec son consentement, a apporté des preuves accablantes aux enquêteurs. Les policiers y ont découvert de nombreuses vidéos et images à caractère pornographique, ainsi que des fichiers numériques montrant le suspect dans des actes d'exhibitionnisme. Placé en position de garde à vue, l'individu doit désormais répondre de ses actes devant la justice. Cette affaire souligne une nouvelle fois les dangers de la prédation numérique visant les mineurs et l'importance de la vigilance des jeunes usagers des réseaux sociaux.
 

MS/NDARINFO
 


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