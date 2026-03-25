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3 421 retraits en une nuit : Les GAB de Dakar, Thiès et Kaolack vidés par des pirates

Mercredi 25 Mars 2026 - 11:35

3 421 retraits en une nuit : Les GAB de Dakar, Thiès et Kaolack vidés par des pirates

Une cyberattaque d'une ampleur inédite a frappé la filiale sénégalaise de la United Bank for Africa (UBA), où plus de 1,143 milliard de FCFA ont été siphonnés des comptes des clients lors d'une opération frauduleuse.

Selon les révélations du quotidien Libération, les pirates informatiques ont réussi une infiltration éclair du système bancaire en une seule nuit. Cette intrusion leur a permis d'orchestrer une razzia simultanée à travers 3 421 retraits frauduleux opérés au niveau de plusieurs Guichets Automatiques de Billets (GAB), principalement à Dakar, Thiès et Kaolack.

 

L'enquête, immédiatement confiée à la Division des Investigations Criminelles (DIC), a permis d'intercepter deux suspects de nationalité sénégalaise alors qu'ils tentaient de franchir la frontière pour quitter le territoire national. Déférés au parquet ce mardi 24 mars 2026, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux et complicité.


Les enquêteurs de la DIC privilégient la piste d'une mafia cybercriminelle internationale hautement spécialisée, capable de briser des verrous bancaires complexes, et recherchent activement d'autres ramifications de ce réseau de piratage financier.

MS/NDARINFO
 


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