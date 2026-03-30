Scandale à Keur Massar : Comment le téléphone de Pape Cheikh Diallo a piégé ses complices ?

L'enquête judiciaire visant l'animateur Pape Cheikh Diallo et ses complices présumés a franchi une étape décisive ce lundi avec une série d'aveux circonstanciés. Les investigations menées par la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar, appuyées par l'exploitation technique des données numériques, ont conduit à l'interpellation de huit individus aux profils variés, allant du secteur bancaire au milieu artistique, en passant par le coaching sportif et l'enseignement supérieur.

Parmi les mis en cause, Asse Dione, confronté à des éléments compromettants extraits du téléphone portable de la figure centrale de l'affaire, est passé aux aveux. Interrogé sur le volet du trafic de drogue visé par la délégation judiciaire, le suspect a réfuté toute activité de revente mais a admis la consommation de substances illicites. Selon ses déclarations, ces produits étaient utilisés pour accroître ses performances lors de rapports intimes avec l'animateur, précisant que ces ébats étaient filmés avec le consentement des parties.





L'enquête a également recueilli les dépositions de Kader Dia, qui a révélé l'existence d'un système de prestations sexuelles rémunérées. Ses aveux mettent en lumière une dimension transactionnelle au sein du réseau, impliquant des échanges financiers réguliers. Parallèlement, Ousmane Kadior Cissé a détaillé ses relations avec Ibrahima Magib Seck et Pape Gaye Tall, ce dernier ayant également livré aux enquêteurs des détails sur ses activités nocturnes et son implication dans ce cercle restreint.





Les huit personnes actuellement placées en garde à vue présentent des profils socioprofessionnels divers : étudiants, commerciaux, agents de banque, coachs de fitness, chroniqueurs télé et même un chanteur religieux. Tous sont passés à table, confirmant pour la plupart les faits qui leur sont reprochés suite à la découverte de vidéos et de messages explicites. La gendarmerie poursuit ses investigations pour identifier d'autres ramifications de ce réseau de mœurs et de stupéfiants qui secoue l'opinion publique.





MS/NDARINFO



