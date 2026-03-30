Détournement présumé à Poste Finances : Diop Sy cité dans un scandale de 1,7 milliard FCFA

L’homme d’affaires Diop Sy se retrouve au cœur d’un scandale financier de grande envergure. Il est visé par une enquête portant sur un détournement présumé de 1,7 milliard de FCFA au préjudice de Poste Finances. Ce dossier sensible fait l’objet d’une délégation judiciaire émise par le deuxième cabinet d’instruction du Tribunal de Dakar, note L'OBs dans sa parution de ce matin.





Dans le cadre de cette procédure, une descente de police a été effectuée à l'un de ses domiciles dakarois, mais l'opération s'est révélée infructueuse. Les autorités judiciaires poursuivent activement leurs investigations, alors que plusieurs autres personnes seraient également dans le viseur de la justice, faisant planer la menace de nouvelles arrestations dans cette affaire.



MS

