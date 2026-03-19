Mbour : Saisie spectaculaire de 840 kg de chanvre indien par la Gendarmerie

La Compagnie de Gendarmerie de Mbour a porté un coup d'arrêt majeur aux réseaux de narcotrafic opérant sur la Petite Côte. Dans le cadre d'une série d'opérations menées entre le 15 et le 18 mars 2026, la Brigade de Recherches de Mbour a réussi la saisie record de 840 kilogrammes de chanvre indien, illustrant une intensification de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la zone.





Le premier coup d'éclat a eu lieu le 15 mars 2026, avec l'interception d'une cargaison de 510 kilogrammes de drogue en provenance de la Casamance, entraînant l'arrestation du propriétaire et du piroguier. Deux jours plus tard, le mardi 17 mars, une seconde intervention a été déclenchée à Nguékokh après l'identification d'une maison servant de planque. Cette opération a permis de saisir 330 kilogrammes supplémentaires et d'immobiliser deux véhicules de transport.



Au total, sept individus ont été interpellés et sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic de drogue, tandis que les investigations se poursuivent pour démanteler l'intégralité de ce réseau structuré.





MS/NDARINFO



