Métier éprouvant, droits absents : le cri de détresse des maçons de Saint-Louis

Mardi 12 Août 2025

Les maçons de la ville de Saint-Louis traversent une période difficile, en raison de la pénibilité de leur métier et des risques sanitaires auxquels ils sont exposés sur les chantiers.

Ces ouvriers soulignent que les relations avec les propriétaires de bâtiments deviennent souvent tendues après la signature des contrats, entraînant parfois des désaccords sur les conditions de travail.

Ils appellent à être mieux intégrés aux discussions et programmes du secteur du bâtiment, afin d’améliorer leurs conditions et de renforcer la protection de leur santé.




