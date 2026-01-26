Orpaillage clandestin : Sixième victime extraite des décombres à Saraya

Il s'agit du deuxième accident mortel en un mois sur des sites liés à AfriGold dans la région. Le 17 décembre dernier, un éboulement similaire survenu au village de Kharakhéna avait déjà causé la mort de six orpailleurs et fait deux blessés graves, soulevant des interrogations sur la sécurisation des zones d'exploitation minière dans le Sénégal oriental.



