Passeport biométrique Sénégal 2026 : dossier complet, coût, délais et points de dépôt dans toutes les régions

Le passeport biométrique sénégalais demeure le sésame incontournable pour tout ressortissant souhaitant voyager à l'international. En 2026, la procédure de demande et de renouvellement reste gérée par la Direction de la Police des Frontières, avec des points de dépôt répartis sur l'ensemble du territoire national. Malgré des efforts de simplification, les délais et les exigences documentaires continuent de varier selon les régions et les situations individuelles.





Première demande : les pièces obligatoires





Pour une première demande de passeport biométrique, le candidat doit constituer un dossier comprenant un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois, une carte nationale d'identité biométrique en cours de validité, un certificat de résidence délivré par la mairie ou le chef de quartier, deux photos d'identité récentes sur fond blanc aux normes biométriques, et le reçu de paiement de la taxe officielle fixée à 20 000 FCFA pour un passeport ordinaire valable dix ans. Le dépôt s'effectue en personne au commissariat central ou à la préfecture du lieu de résidence du demandeur, dans toutes les régions du pays — de Dakar à Ziguinchor, de Tambacounda à Saint-Louis.





Renouvellement : une procédure allégée





Le renouvellement du passeport exige la présentation de l'ancien document — même périmé — accompagné d'une copie certifiée de la carte nationale d'identité biométrique valide et du reçu de paiement. En cas de perte ou de vol, une déclaration établie auprès d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie remplace l'ancien passeport, avec des vérifications complémentaires qui allongent le délai de traitement. Les Sénégalais de la diaspora peuvent effectuer leurs démarches auprès des consulats et ambassades du Sénégal dans leur pays de résidence.





Les délais réels à connaître





Le délai officiel de traitement est de trente jours ouvrables. Dans la pratique, ce délai oscille entre trois et huit semaines selon la région et la période de l'année, les commissariats de Dakar traitant des volumes nettement plus importants que ceux des autres régions. Une procédure accélérée existe pour les situations d'urgence dûment justifiées — urgence médicale, voyage professionnel urgent, décès d'un proche à l'étranger — sur demande motivée adressée à la Direction de la Police des Frontières à Dakar.





Les points de dépôt à travers le Sénégal





Les dossiers peuvent être déposés dans tous les commissariats centraux et commissariats d'arrondissement du pays, ainsi que dans les préfectures habilitées. À Dakar, le commissariat central de Dakar Plateau et la Direction de la Police des Frontières constituent les points les plus fréquentés. Dans les régions, les commissariats urbains de Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis, Louga, Tambacounda et Matam reçoivent les dossiers et assurent le suivi des demandes. Les résidents des zones rurales peuvent également se rapprocher des brigades de gendarmerie territoriales habilitées à réceptionner les dossiers dans leur commune.



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