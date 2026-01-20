Connectez-vous
Retour des Lions : deux citernes de pompiers arrosent l'avion en guise de bienvenue

Mardi 20 Janvier 2026

Les champions d'Afrique ont foulé le sol sénégalais peu après minuit ce lundi dans une atmosphère de liesse populaire. Le vol spécial transportant les joueurs et l'encadrement des Lions a atterri à l'Aéroport international Blaise Diagne, où un accueil exceptionnel les attendait.


Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a personnellement accueilli la délégation sénégalaise à sa descente d'avion au niveau du pavillon présidentiel de l'AIBD. Le Premier ministre Ousmane Sonko, des membres du gouvernement, des députés de l'Assemblée nationale de la majorité et de l'opposition étaient également présents pour cette réception officielle.
 

À l'arrivée de l'appareil, deux citernes des sapeurs-pompiers ont arrosé l'avion d'eau en guise de bienvenue, offrant un spectacle traditionnel réservé aux grandes occasions. Cette cérémonie symbolique a marqué le caractère historique du retour des doubles champions d'Afrique.
 

Des centaines de Sénégalais s'étaient massés à l'entrée de la ruelle menant au pavillon présidentiel pour attendre les Lions de la Téranga. Malgré le retard accusé par le vol spécial, les supporters ont patienté en chantant et dansant pendant des heures, témoignant de la ferveur populaire autour de cette victoire continentale.
 

Les Lions, vainqueurs de la CAN dimanche face au Maroc sur le score de 1-0, ont bénéficié d'un accueil à la hauteur de leur exploit. La Fédération sénégalaise de football avait annoncé qu'ils auraient droit à un "accueil exceptionnel" par le chef de l'État et les membres du gouvernement.
 

La FSF a confirmé que la grande parade populaire est prévue mardi à partir de 11h dans les principales artères de Dakar, suivie d'une réception officielle le même jour à 16h au Palais de la République. Ces célébrations permettront aux champions d'Afrique de partager leur sacre avec l'ensemble de la population sénégalaise.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

