Scandale Pierre Robert : 3 mineurs plongés dans l'enfer d'un réseau de pédocriminalité

Le journal Libération révèle ce vendredi 6 mars 2026 les détails sordides d'un réseau de pédocriminalité dirigé par le Français Pierre Robert. Ce dernier, chassant ses victimes sur Facebook, recrutait des mineurs issus de milieux défavorisés, âgés de 14, 16 et 17 ans au moment des faits, pour les transformer en objets sexuels.



Les victimes, identifiées comme A.D, M.F et W.D, étaient piégées par des envois d'argent avant d'être poussées à coucher avec plusieurs « clients » du prédateur entre Dakar et Saly.





L'enquête met également en lumière le rôle de complices locaux qualifiés de « formateurs au sexe ».



L'un d'eux, Babacar Diallo, lié à Pierre Robert par des transferts Western Union, a avoué que sa mission consistait à recruter des enfants âgés de seulement 5 à 10 ans pour les initier à l'homosexualité. Lors de l'interpellation d'un autre complice, Amath Lô, du matériel de « formation » comprenant deux sextoys a été saisi par les enquêteurs.



MS/NDARINFO



