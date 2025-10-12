Saint-Louis – L’Association des Amis d’Enfance de Sindoné offre 350 kits scolaires aux élèves du quartier

L’Association des Amis d’Enfance de Sindoné a organisé hier samedi la sixième édition de sa cérémonie annuelle de remise de kits scolaires. L’événement, tenu dans une ambiance conviviale et solidaire, a permis de distribuer environ 350 kits destinés aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire du quartier.





Selon le président de l’association, Abdourahmane Sarr, cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions sociales menées par le groupement pour le bien-être de la communauté.



« Le but de cette activité entre dans le cadre de nos programmes sociaux que nous déroulons pour le développement de notre quartier. On ne peut pas parler de solidarité, ni de développement communautaire, sans d’abord penser à l’éducation de base », a-t-il déclaré.





M. Sarr a rappelé que cette action vise à soutenir les familles face aux difficultés économiques actuelles et à encourager les jeunes à poursuivre leurs études.



« Nous le faisons pour nos frères, pour nos enfants, pour aider les parents à alléger le poids des dépenses liées aux fournitures et frais scolaires », a-t-il ajouté, soulignant que l’association maintient cet engagement depuis six ans.





L’association collabore étroitement avec les autorités éducatives locales, notamment l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) et l’Inspection d’Académie de Saint-Louis, pour assurer un ciblage juste des bénéficiaires.



« Nous avons évolué au fil des années : au départ, l’initiative concernait seulement le niveau élémentaire, mais aujourd’hui, elle touche tous les cycles. Même après la cérémonie officielle, la distribution se poursuit tout au long de l’année selon les besoins identifiés », a précisé M. Sarr.



