Saint-Louis : Les livreurs à moto, une jeunesse déterminée à réussir malgré les défis

Chaque jour, de nombreux jeunes de Saint-Louis sillonnent la ville et ses environs à bord de leurs deux-roues, livrant des colis dans le cadre de leur activité. Étudiants et autres jeunes trouvent dans cette occupation une opportunité pour réussir et subvenir à leurs besoins.



Leurs journées sont longues, souvent imprévisibles, car le gain dépend du nombre de clients et du type de produit à livrer. Pour certains, ce travail leur permet de gagner leur vie, tandis que d’autres peuvent passer des heures sans recevoir une seule commande. Un simple coup de téléphone peut changer le cours de la journée, transformant une attente en une source de revenus.



Cependant, la sécurité reste une préoccupation majeure pour ces livreurs, qui doivent prendre des précautions pour éviter tout risque lié à la circulation ou au contenu des colis qu’ils transportent. La sécurité routière et la protection des biens restent des priorités pour les acteurs de cette activité.



Les expériences de ces jeunes varient, mais leur objectif est commun : gagner dignement leur vie à travers un travail souvent mal perçu, mais essentiel pour l’économie locale.



