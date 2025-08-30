Connectez-vous
Saint-Louis : Les maîtres coraniques appellent à un meilleur soutien pour les daara

Samedi 30 Août 2025

Les daara, principales sources de transmission du savoir islamique, continuent de jouer un rôle central dans l’éducation religieuse des jeunes. Mais à Saint-Louis, les maîtres coraniques font face à de nombreux défis qui compromettent leurs missions.

Ils dénoncent notamment les paiements tardifs, le manque d’espaces adaptés pour l’apprentissage, ainsi que l’insuffisance de moyens pour la réhabilitation de leurs écoles. À cela s’ajoute, selon eux, une tendance croissante des parents à privilégier l’école française au détriment de l’enseignement coranique.

Malgré ces difficultés, les maîtres coraniques réaffirment leur engagement et lancent un appel aux parents et aux autorités pour un soutien accru. Ils plaident pour une modernisation des daara afin de renforcer leur rôle dans l’éducation et la formation des enfants.
 




