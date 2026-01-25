Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : Succès de la 5ème édition des Championnats nationaux de canoë-kayak

Dimanche 25 Janvier 2026

Saint-Louis : Succès de la 5ème édition des Championnats nationaux de canoë-kayak

La cinquième édition des Championnats nationaux de canoë-kayak et d'aviron s'est achevée dimanche à Saint-Louis dans une ambiance festive, marquant une nouvelle réussite pour la fédération sénégalaise qui prépare activement les Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus à Dakar dans dix mois. L'événement a bénéficié du parrainage du Chef d'État-major général des Armées.
 

"Saint-Louis, de par ses installations naturelles, notamment le fleuve Sénégal, offre le meilleur cadre pour ces compétitions au Sénégal", a déclaré Hady Fall, président de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et d'aviron, justifiant le choix récurrent de la capitale du Nord qui accueille cette compétition pour la quatrième fois consécutivement.
 

L'édition 2026 s'est distinguée par la présence de la présidente de la fédération mauritanienne d'aviron et de canoë-kayak, Maïmouna Mohamed, venue avec une délégation d'athlètes et d'entraîneurs s'inspirer de l'expérience sénégalaise. "Nous savons que l'aviron au Sénégal a très bien avancé, c'est pour cela que nous développons une coopération avec eux. Cette manifestation était très bien organisée", a-t-elle déclaré, saluant le travail accompli par les organisateurs.
 

Les championnats ont particulièrement mis en lumière les jeunes catégories, avec des compétiteurs âgés de douze à dix-sept ans qui se sont illustrés parmi l'élite nationale. "Depuis quatre ou cinq ans, la fédération a fait l'option de travailler prioritairement sur les petites catégories pour préparer l'avenir", a expliqué Hady Fall, évoquant la stratégie de formation en vue des échéances olympiques.
 

Concernant les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar, le président de la fédération s'est montré ambitieux malgré les moyens limités. "Le canoë est considéré comme un sport d'engagement pour les Jeux Olympiques de Dakar, tandis que l'aviron sera un sport de compétition. Notre objectif est de monter sur le podium, nous y travaillons depuis 2019", a-t-il affirmé.


Abdoulaye Bamba Mbaye, membre de la direction des activités physiques et sportives du ministère de la Jeunesse et des Sports, a salué la réussite totale de l'événement. "Nous sommes satisfaits de cette organisation qui boucle une saison et permet de mesurer les compétences des athlètes", a-t-il souligné, félicitant les organisateurs au nom de la tutelle.
 

CCS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Champion d'Afrique depuis un lit d'hôpital : Le récit d'Ousseynou Niang

Champion d'Afrique depuis un lit d'hôpital : Le récit d'Ousseynou Niang
De retour en Suisse après le sacre continental du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations 2025,...

Yehvann Diouf révèle l'incroyable épisode des serviettes lors de la finale CAN 2025

Yehvann Diouf révèle l'incroyable épisode des serviettes lors de la finale CAN 2025
Le gardien sénégalais Yehvann Diouf a révélé jeudi une anecdote pour le moins surprenante survenue...

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"
Pape Thiaw a livré ses vérités sur la finale controversée de la CAN 2025, s'expliquant sur sa...

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"
Claude Le Roy a pris la défense du Sénégal après la finale controversée de la CAN 2025, allant...

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé à Sadio Mané lors...
LES PLUS LUS

Bassirou Diomaye Faye reçoit Mavamar Industries avant l'inauguration de la raffinerie de Sendou

23/01/2026

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République

20/01/2026

Gianni Infantino : "Nous condamnons fermement le comportement des joueurs sénégalais"

19/01/2026

CAN 2025 : Bassirou Diomaye Faye déclare le lundi 20 janvier férié après le sacre des Lions

19/01/2026

Souveraineté alimentaire : Le défi de la productivité lancé aux riziculteurs de la vallée

24/01/2026

Saint-Louis : Mabouba Diagne préside le lancement de la campagne rizicole de saison sèche 2026

24/01/2026

Krépin Diatta révèle : "J'ai fait quatre malaises le jour de la finale"

22/01/2026
SERVICES