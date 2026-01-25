Saint-Louis : Succès de la 5ème édition des Championnats nationaux de canoë-kayak

La cinquième édition des Championnats nationaux de canoë-kayak et d'aviron s'est achevée dimanche à Saint-Louis dans une ambiance festive, marquant une nouvelle réussite pour la fédération sénégalaise qui prépare activement les Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus à Dakar dans dix mois. L'événement a bénéficié du parrainage du Chef d'État-major général des Armées.





"Saint-Louis, de par ses installations naturelles, notamment le fleuve Sénégal, offre le meilleur cadre pour ces compétitions au Sénégal", a déclaré Hady Fall, président de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et d'aviron, justifiant le choix récurrent de la capitale du Nord qui accueille cette compétition pour la quatrième fois consécutivement.





L'édition 2026 s'est distinguée par la présence de la présidente de la fédération mauritanienne d'aviron et de canoë-kayak, Maïmouna Mohamed, venue avec une délégation d'athlètes et d'entraîneurs s'inspirer de l'expérience sénégalaise. "Nous savons que l'aviron au Sénégal a très bien avancé, c'est pour cela que nous développons une coopération avec eux. Cette manifestation était très bien organisée", a-t-elle déclaré, saluant le travail accompli par les organisateurs.





Les championnats ont particulièrement mis en lumière les jeunes catégories, avec des compétiteurs âgés de douze à dix-sept ans qui se sont illustrés parmi l'élite nationale. "Depuis quatre ou cinq ans, la fédération a fait l'option de travailler prioritairement sur les petites catégories pour préparer l'avenir", a expliqué Hady Fall, évoquant la stratégie de formation en vue des échéances olympiques.





Concernant les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar, le président de la fédération s'est montré ambitieux malgré les moyens limités. "Le canoë est considéré comme un sport d'engagement pour les Jeux Olympiques de Dakar, tandis que l'aviron sera un sport de compétition. Notre objectif est de monter sur le podium, nous y travaillons depuis 2019", a-t-il affirmé.





Abdoulaye Bamba Mbaye, membre de la direction des activités physiques et sportives du ministère de la Jeunesse et des Sports, a salué la réussite totale de l'événement. "Nous sommes satisfaits de cette organisation qui boucle une saison et permet de mesurer les compétences des athlètes", a-t-il souligné, félicitant les organisateurs au nom de la tutelle.





CCS/NDARINFO





