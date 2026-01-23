Saint-Louis : la douane incinère 384 millions de francs de marchandises illicites

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a présidé la cérémonie en présence des autorités douanières, militaires et de sécurité. Il a salué la mobilisation des forces de défense et de sécurité. "Nous avons exhibé ces produits nocifs non pas comme des trophées, mais pour montrer la détermination de nos forces de défense et de sécurité à barrer la route aux trafiquants", a déclaré l'autorité administrative.

