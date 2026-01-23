Saint-Louis : la douane incinère 384 millions de francs de marchandises illicites

La direction régionale des douanes du Nord a procédé vendredi à l'incinération d'un important lot de marchandises illicites d'une valeur estimée à 384 millions de francs CFA, au Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Gandon. Cette opération s'inscrit dans le cadre des activités marquant la Journée internationale de la douane, célébrée le 26 janvier prochain.
Les produits détruits proviennent de saisies effectuées dans les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. Le lot incinéré comprenait des faux médicaments, des produits alimentaires prohibés, des cigarettes de contrebande, du chanvre indien et de la fausse monnaie. L'ampleur de cette destruction témoigne de l'intensification de la lutte contre les trafics illicites dans la région nord du Sénégal.
Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a présidé la cérémonie en présence des autorités douanières, militaires et de sécurité. Il a salué la mobilisation des forces de défense et de sécurité. "Nous avons exhibé ces produits nocifs non pas comme des trophées, mais pour montrer la détermination de nos forces de défense et de sécurité à barrer la route aux trafiquants", a déclaré l'autorité administrative.
Le gouverneur a insisté sur la dimension préventive de cette opération, visant à protéger les populations des dangers liés à la circulation de produits illicites. Il a rappelé que tout produit interdit est systématiquement destiné à la saisie et à la destruction, avec des sanctions pénales prévues contre leurs auteurs et complices. Cette mise en garde claire vise à dissuader les réseaux de trafiquants opérant dans la zone.
Le colonel Ahmadou Thioye, directeur régional des douanes du Nord, a précisé que cette cérémonie d'incinération constitue l'un des temps forts des activités de la Journée internationale de la douane 2026. Cette année, l'événement est placé sous le thème évocateur : "La douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement". Un thème qui résonne particulièrement avec l'ampleur des saisies opérées dans la région.
Il a détaillé la nature des marchandises détruites, soulignant leur dangerosité pour la santé publique et l'économie nationale. Les faux médicaments représentent un risque sanitaire majeur, tandis que les produits alimentaires prohibés peuvent contenir des substances toxiques. La contrebande de cigarettes prive l'État de recettes fiscales considérables, et le trafic de chanvre indien alimente la délinquance.
Le colonel Thioye a mis en avant le renforcement significatif des moyens opérationnels de la douane dans la région nord. Il a également insisté sur l'importance de la collaboration interinstitutionnelle, citant le partenariat étroit avec l'armée, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Cette synergie d'action permet de démanteler les réseaux de trafiquants avec plus d'efficacité.
Le directeur régional a lancé un appel pressant aux populations à collaborer activement avec les forces de sécurité dans la lutte contre les trafics illicites. Il a souligné que les informations fournies par les citoyens constituent souvent des éléments déterminants dans le démantèlement des filières criminelles. Cette implication citoyenne est présentée comme un maillon essentiel du dispositif de sécurité.
L'incinération publique de ces marchandises illicites envoie un message fort aux trafiquants et rassure les populations sur la détermination des autorités. Elle illustre la politique de tolérance zéro adoptée par les services douaniers face aux trafics qui menacent la santé publique, l'économie et la sécurité nationale.
MS/NDARINFO