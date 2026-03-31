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"Saint-Louis va jouer un rôle extrêmement important dans le mix énergétique"

Mardi 31 Mars 2026 - 22:00

"Saint-Louis va jouer un rôle extrêmement important dans le mix énergétique"

Le président de la Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE), Ibrahima Niane, a lancé mardi à Saint-Louis une campagne de communication visant à faire mieux connaître les missions de l'institution, dans une région appelée à jouer un rôle "extrêmement important" dans le mix énergétique du Sénégal.
 

"L'objectif de cette campagne c'est de faire mieux connaître la CRSE, son organisation, son fonctionnement et le rôle qu'elle joue dans le secteur de l'énergie, notamment en termes de préservation des droits et intérêts des consommateurs", a déclaré M. Niane devant la presse, les autorités locales et les associations de consommateurs.
 

Une caravane sera menée mercredi "dans certains coins particuliers de Saint-Louis" pour rapprocher le régulateur des usagers. "C'est pour que ces derniers comprennent le rôle important que nous jouons dans la régulation du secteur de l'énergie qui couvre aussi bien le volet électricité que les segments intermédiaires à l'aval gazier mais aussi l'aval des hydrocarbures", a-t-il expliqué.
 

Selon Ibrahima Niane, le choix de Saint-Louis est "pertinent" en raison des nombreuses infrastructures énergétiques qui y émergent. Il a cité "l'exploitation du gaz de GTA que nous partageons avec la Mauritanie et qui va jouer un rôle extrêmement important dans la transition énergétique", ainsi que la centrale portée par le promoteur Ndar Energy.
 

Le président de la CRSE a également mentionné les opérateurs d'électrification rurale, "notamment la Comacelle qui est en train d'électrifier beaucoup de localités à travers un contrat de concession", et l'émergence d'autoproducteurs d'énergie dans la région.
 

Oumar Diop, directeur général du Millennium Challenge Account (MCA) Sénégal, a rappelé que la CRSE est soutenue par le MCC Power Compact, "le programme d'électricité du Sénégal, cofinancé par le gouvernement américain et le gouvernement du Sénégal, à hauteur de 330 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans".
 

"Au moment de l'étude de référence, moins de 5% de la population sénégalaise connaissait réellement les objectifs, les missions de la commission de régulation du secteur de l'énergie", a-t-il relevé, justifiant l'importance de cette campagne de vulgarisation.
 

Le MCA a investi "27 milliards de francs CFA" dans les réformes institutionnelles et "11 milliards 400 millions pour améliorer le réseau de Senelec au niveau national", dont "25% consacrés à la région Nord", a précisé M. Diop.
 

L'adjoint au gouverneur de Saint-Louis, Sidy Guissé Diongue, a salué cette "belle initiative" et invité les populations "à s'intéresser à cette campagne".
 



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