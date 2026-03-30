Sécurité routière : Dispositif spécial à Dakar et Saint-Louis face à la grève

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a officiellement instruit les gouverneurs de région de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la liberté de circulation, en marge de la grève déclenchée ce lundi par quatorze syndicats du secteur. Cette directive ministérielle vise spécifiquement à protéger les transporteurs non-grévistes et les usagers contre d'éventuels actes d'intimidation ou de vandalisme sur l'ensemble du territoire national.





Dans une circulaire adressée aux autorités administratives, le ministre a réaffirmé que si le droit de grève est constitutionnellement reconnu, il ne doit en aucun cas entraver le droit au travail de ceux qui souhaitent poursuivre leurs activités. Les forces de l'ordre, sous la coordination des gouverneurs, ont été déployées stratégiquement au niveau des gares routières, des dépôts de carburant et des principaux axes de circulation pour prévenir tout blocage de la voie publique.





Le gouvernement a également annoncé le renforcement des rotations de la société nationale Dakar Dem Dikk (DDD) et du Train Express Régional (TER) pour pallier le déficit de transport privé et assurer la continuité du service public. Parallèlement, le ministère a rappelé que des canaux de discussion restent ouverts avec les représentants syndicaux, tout en soulignant que les réformes engagées, notamment sur la sécurité routière et le renouvellement du parc automobile, sont non négociables sur le fond car essentielles pour la protection des citoyens.





Cette intervention ferme de l'autorité centrale intervient alors que les premières heures de la grève ont provoqué d'importantes perturbations dans la mobilité urbaine et interurbaine. Le ministère de l'Intérieur a été sollicité pour un appui constant aux gouverneurs afin d'identifier et de sanctionner tout auteur de troubles à l'ordre public. L'État entend ainsi maintenir un équilibre entre le respect des revendications sociales et l'impératif de fonctionnement de l'économie nationale, lourdement impactée par l'arrêt des activités de transport.





MS/NDARINFO



