Sénégal champion d'Afrique : les confidences émouvantes de Sadio Mané

Lundi 19 Janvier 2026

Sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire avec le Sénégal, Sadio Mané s'est exprimé après la finale remportée face au Maroc. Visiblement ému, le numéro 10 des Lions a tenu à remercier le peuple sénégalais, avant de laisser planer le doute sur la suite de son aventure en Coupe d'Afrique des Nations.
 

Les coulisses du penalty controversé
 

Revenant sur le penalty sifflé en faveur du Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire, une décision qui avait semé le trouble sur le banc sénégalais, l'attaquant a révélé un moment clé de la rencontre.
 

« Personnellement, je pense qu'il n'y avait pas penalty. Mais si l'arbitre décide, il faut respecter. Tout le monde voulait sortir. J'ai demandé l'avis à Claude Le Roy, il m'a dit de rester et de jouer. Mamadou Niang m'a dit la même chose, tout comme El Hadji Diouf. Alors je suis allé demander à tout le monde de rester. Et au final, on a été récompensés », a-t-il confié.
 

« Ce match pouvait être mon dernier »
 

Conscient de l'enjeu historique, Mané a abordé cette finale comme un ultime combat. « Aujourd'hui, c'était le match où il fallait tout donner. Il n'y avait pas d'excuse. Je me suis dit que ce match pouvait être mon dernier en CAN. Il n'y avait pas demain, pas après-demain, c'était aujourd'hui. Il fallait tout donner. »

Cap sur la Coupe du Monde, puis l'adieu ?

Interrogé sur la suite de sa carrière internationale, le Ballon d'Or africain a précisé ses intentions : « Si tout va bien, je vais accompagner l'équipe à la Coupe du monde. Après, je pense que ce sera bon. »
 

Des propos qui sonnent comme un adieu programmé à la sélection nationale, après des années de service au sommet du football africain.
 

Ms/Ndarinfo
 

CAN 2025

