Télécommunications : Des localités périphériques de Saint-Louis oubliées par les opérateurs

Vendredi 23 Janvier 2026

Plusieurs localités situées à moins de sept kilomètres de Saint-Louis font face à une exclusion numérique préoccupante, malgré les annonces des opérateurs de télécommunications sur la généralisation de la couverture 4G au Sénégal.
 

À Bountou Ndour, Ngayna Lebou, Mbambara, Diele Mbame, Ndiawsir et Gueumbeul, les populations peinent à accéder aux services de téléphonie mobile et d'internet les plus élémentaires. Les usagers sont contraints de grimper sur les terrasses ou de rechercher des surfaces élevées pour espérer passer ou recevoir des appels téléphoniques.
 

La qualité du signal est tellement dégradée que les résidents doivent se rabattre sur la technologie 2G, pourtant obsolète, pour demeurer joignables. Ce retour à une norme technologique dépassée illustre l'ampleur du retard numérique accumulé dans ces zones périurbaines.
 

L'absence de connectivité fiable engendre des conséquences directes sur le système éducatif local. Les activités d'enseignement et d'apprentissage se trouvent sérieusement entravées par l'impossibilité d'accéder aux ressources pédagogiques en ligne. Étudiants et enseignants subissent de plein fouet cette fracture numérique qui compromet la qualité de leurs travaux et recherches.
 

Cette situation soulève des interrogations légitimes sur les stratégies de déploiement des opérateurs dans la région. Comment expliquer qu'à l'ère de la 5G, des localités si proches d'un centre urbain majeur demeurent pratiquement coupées du monde numérique?


L'annonce récente de la mise en service de Starlink dans les zones rurales sénégalaises pourrait représenter une lueur d'espoir pour ces localités apparemment délaissées par les fournisseurs d'accès traditionnels. Toutefois, l'intégration effective de ces zones périphériques saint-louisiennes dans le programme reste à confirmer.
 

Le cas de Bountou Ndour et des villages environnants met en lumière le fossé persistant entre les discours marketing des opérateurs télécoms et les réalités vécues par les populations. Les campagnes publicitaires vantant une couverture nationale en 4G contrastent fortement avec l'expérience quotidienne de milliers de Sénégalais privés d'un accès décent aux télécommunications.
 

MS/NDARINFO
 


