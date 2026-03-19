Retrait du titre aux Lions : Un juge de la CAF affirme n'avoir jamais été convoqué

Nouveau rebondissement dans l'affaire du retrait du titre de champion d'Afrique au Sénégal. Alors que la polémique enfle, un membre de la Commission d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) brise le silence. L'avocat djiboutien Mohamed Robleh Djama a formellement démenti, ce jeudi 19 mars 2026, avoir participé à la séance ayant conduit à la décision de déclarer le Sénégal forfait au profit du Maroc.





S'exprimant sur la Radio Télévision Djiboutienne (RTD), Me Djama a tenu à laver son honneur face aux rumeurs circulant sur internet : « Mon nom circule comme quoi j’aurais participé à la prise de décision qui a condamné l’équipe du Sénégal. Je tenais à préciser que je n’ai pas participé à cette rencontre ».



Cette mise au point a été vigoureusement appuyée par le président de la Fédération djiboutienne de football, qui a confirmé que son représentant n’avait été ni convoqué, ni présent lors de cette réunion cruciale. Ces révélations jettent un doute sérieux sur le quorum et la transparence du processus décisionnel de la CAF, au moment même où la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) saisit le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).





MS/NDARINFO



