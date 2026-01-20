Youssou Ndour lors de l'hommage aux Lions : "Une victoire qui dépasse le football"

Youssou Ndour a livré une tribune magistrale au micro de la RTS1 lors de la cérémonie d'hommage aux champions d'Afrique devant le Palais de la République. L'icône de la musique sénégalaise a salué une victoire qui transcende le cadre sportif.
« C'est une victoire grandiose, c'est une victoire qui dépasse le football et qui touche tous les secteurs, l'économie », a déclaré l'artiste international devant les Lions rassemblés pour la réception officielle. Pour Youssou Ndour, ce sacre continental a une portée bien plus large que le simple exploit sportif.
Le chanteur était accompagné de Baaba Maal, autre figure emblématique de la musique sénégalaise. « Je suis heureux d'être là avec mon frère Baaba Maal », a-t-il affirmé au micro de la télévision nationale, soulignant la mobilisation des artistes aux côtés de l'équipe nationale tout au long de la compétition.
Youssou Ndour a tenu à rendre hommage à l'engagement sans faille des Lions de la Téranga. « Nous les avons supportés et nous sommes allés jusqu'au bout parce que les jeunes sont allés jusqu'au bout », a-t-il déclaré avec émotion, établissant un parallèle entre la détermination des supporters et celle des joueurs.
MS/NDARINFO