Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Youssou Ndour lors de l'hommage aux Lions : "Une victoire qui dépasse le football"

Mardi 20 Janvier 2026

Youssou Ndour lors de l'hommage aux Lions : "Une victoire qui dépasse le football"

Youssou Ndour a livré une tribune magistrale au micro de la RTS1 lors de la cérémonie d'hommage aux champions d'Afrique devant le Palais de la République. L'icône de la musique sénégalaise a salué une victoire qui transcende le cadre sportif.
 

« C'est une victoire grandiose, c'est une victoire qui dépasse le football et qui touche tous les secteurs, l'économie », a déclaré l'artiste international devant les Lions rassemblés pour la réception officielle. Pour Youssou Ndour, ce sacre continental a une portée bien plus large que le simple exploit sportif.


Le chanteur était accompagné de Baaba Maal, autre figure emblématique de la musique sénégalaise. « Je suis heureux d'être là avec mon frère Baaba Maal », a-t-il affirmé au micro de la télévision nationale, soulignant la mobilisation des artistes aux côtés de l'équipe nationale tout au long de la compétition.
 

Youssou Ndour a tenu à rendre hommage à l'engagement sans faille des Lions de la Téranga. « Nous les avons supportés et nous sommes allés jusqu'au bout parce que les jeunes sont allés jusqu'au bout », a-t-il déclaré avec émotion, établissant un parallèle entre la détermination des supporters et celle des joueurs.

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Ismaïla Sarr sur le mental des champions : "Une fois le match démarré, tout oublié pour le défi"

Ismaïla Sarr sur le mental des champions : "Une fois le match démarré, tout oublié pour le défi"
Ismaïla Sarr a livré un témoignage empreint d'émotion lors de la parade des champions d'Afrique ce...

Ibrahim Mbaye : "Je ne vais jamais regretter le choix de rejoindre le Sénégal"

Ibrahim Mbaye : "Je ne vais jamais regretter le choix de rejoindre le Sénégal"
Ibrahim Mbaye a exprimé sa fierté d'avoir représenté le Sénégal lors de la parade des champions...

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République
L'itinéraire de la grande parade populaire des champions d'Afrique a été dévoilé. Les Lions de la...

Finale CAN 2025 : dix-sept supporters sénégalais arrêtés pour "trouble à l'ordre public" à Rabat

Finale CAN 2025 : dix-sept supporters sénégalais arrêtés pour "trouble à l'ordre public" à Rabat
Dix-sept supporters sénégalais ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat central de...

Ismael Saibari présente ses excuses à Edouard Mendy après avoir volé sa serviette en finale

Ismael Saibari présente ses excuses à Edouard Mendy après avoir volé sa serviette en finale
Ismael Saibari s'est rendu à l'hôtel du Sénégal lundi pour présenter des excuses à Edouard Mendy...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

18/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026
SERVICES