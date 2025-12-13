5G à Saint-Louis : voici les quartiers couverts

La technologie 5G est désormais disponible dans plusieurs quartiers de la ville de Saint-Louis, selon les données de couverture publiées par la plateforme indépendante nPerf consultée par NDARINFO. Les opérateurs Expresso et Orange Mobile y ont activé plusieurs antennes compatibles.





Les zones actuellement couvertes incluent notamment les quartiers de Sor, Sanar (où se trouve l’Université Gaston Berger), Bango, Diaminar, Ndar-Toute, ainsi que certaines parties de l’île de Saint-Louis, de Pikine et de Guet-Ndar, bien que dans ces derniers cas, le signal reste plus fragmenté.





Les données issues des cartes interactives montrent que Sor et Sanar bénéficient d’une couverture 5G soutenue sur les deux réseaux. Orange Mobile affiche une présence légèrement plus étendue dans certaines zones résidentielles, notamment à Diaminar et sur les axes de Ndar-Toute.





Pour accéder à la 5G, les usagers doivent disposer d’un appareil compatible, se trouver dans une zone de couverture active, et avoir souscrit à une offre 5G auprès de leur opérateur.





Le déploiement de la 5G au Sénégal, amorcé depuis 2024, s’intensifie dans les grandes villes du pays. À Saint-Louis, ce déploiement vise à renforcer la connectivité dans les zones à fort trafic, les centres universitaires et les pôles économiques.



MS/NDARINFO







