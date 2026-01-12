73e Ziarra de Fass Ngom : le Khalif interpelle sur la dégradation des mœurs

Serigne Mame Ousmane Ngom, le Khalif de la famille d’El Hadj Mame Rawane Ngom, a lancé dimanche un appel solennel à la préservation des valeurs religieuses et au respect de la vie humaine, lors de la 73e édition de la Ziarra annuelle de Fass Ngom.



Dans sa déclaration officielle délivrée par la voix de son porte-parole, le docteur Bachir Ngom, le guide religieux a dressé un constat alarmant de la dégradation des mœurs dans la société sénégalaise.





« Les meurtres sont devenus courants, les atteintes aux vies et le plus dangereux, c'est le meurtre de la mer qui a défrayé la chronique », a déclaré le khalife de Mame Rawane Ngom.



Le guide religieux a évoqué des cas tragiques de violences domestiques où « nous avons vu un mari tuer sa femme, comme nous avons vu une femme tuer son mari et une épouse tuer sa coépouse ».





Il a également déploré des actes de violence extrême, citant le cas d'une personne tuée pour 200 francs CFA.





Pour le khalife, « la perte de la religion est la cause de ces violences ». Citant le Coran, il a rappelé que « celui qui a tué une personne, c'est comme s'il a tué toute l'humanité ».



Le guide religieux a insisté sur l'importance de la bonne conduite pour le fidèle musulman et sur le devoir de ne pas nuire à son prochain.





Le khalif de Mame Rawane a également exprimé ses préoccupations face à la prolifération de la drogue, matérialisée par les nombreuses saisies effectuées aux frontières du pays. Il a dénoncé l'usage croissant des réseaux sociaux, les atteintes à la dignité humaine, les cas d'escroquerie et le vol des deniers publics.



Mame Ousmane Ngom a appelé à la sauvegarde du bon esprit et au retour aux valeurs religieuses fondamentales pour endiguer cette dégradation morale.

