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Insolite Hamo Téfess : Des jeunes surprennent des individus en train de griller du chien

Jeudi 26 Mars 2026 - 06:29

Insolite Hamo Téfess : Des jeunes surprennent des individus en train de griller du chien

Un événement pour le moins inhabituel a secoué le quartier de Hamo Téfess ce dimanche. Après la récente polémique concernant un vendeur de brochettes à base de viande de chat, des ressortissants nigérians ont été surpris en train de préparer de la viande canine.

Selon les révélations du quotidien Libération, ce sont des odeurs suspectes de grillades qui ont alerté les jeunes du quartier. En remontant à la source de la fumée, les riverains ont découvert avec stupeur les individus en plein « flagrant délit » de cuisson d’un « dibi » de chien. Pris de panique à la vue de la foule, la majorité des protagonistes a pris la fuite, à l'exception d'un dénommé M. Agau, rapidement appréhendé sur place.
 

Pris à partie par une foule en colère, l'homme a échappé de justesse à une justice populaire expéditive grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Entendu par les enquêteurs du commissariat local, ce vigile de profession est passé aux aveux complets. Il a reconnu avoir ramassé la carcasse d’un chien errant avant de convier ses compatriotes à un « festin de fortune » dominical.

Pour sa défense, le mis en cause a tenu à préciser que cette viande de chien grillée était destinée à une consommation strictement personnelle et domestique, balayant toute accusation de revente commerciale frauduleuse ou de tromperie sur la marchandise dans les gargotes du quartier.
 

MS/NDARINFO
 


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