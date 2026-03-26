Keur Massar : La gendarmerie fait tomber les masques grâce aux preuves numériques

L'enquête tentaculaire menée par la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar franchit un palier décisif. Selon les révélations du quotidien Libération de ce jeudi 26 mars 2026, l'exploitation technique des téléphones portables de l'animateur Pape Cheikh Diallo et des autres mis en cause a livré un contenu jugé « explosif ».



Malgré le silence gardé par l'animateur vedette lors de ses auditions, la police scientifique a mis au jour un vaste réseau occulte impliquant des animateurs, des journalistes et diverses célébrités sénégalaises. Les preuves techniques extraites établissent des liaisons croisées et des relations amoureuses multiples entre les différents protagonistes de ce dossier de mœurs qui secoue le paysage audiovisuel dakarois.





À ce stade de l’enquête, la gendarmerie comptabilise déjà 50 arrestations, dont 7 présumés partenaires directs de Pape Cheikh Diallo. Parmi les dernières interpellations marquantes figure celle du chroniqueur Kader Dia, appréhendé à la sortie de ses émissions. Les rapports techniques d'enquête révèlent l'existence de triangulations amoureuses complexes impliquant également d'autres personnalités médiatiques et des étudiants. Face à l'avalanche de données numériques récupérées (messages, appels, contenus multimédias), la justice poursuit activement ses auditions pour identifier l'ensemble des membres de ce réseau d'influence et de mœurs.





MS/NDARINFO



