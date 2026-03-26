Solidarité internationale : Marie Khoné Faye défend les enfants à besoins spécifiques aux USA

La Première dame du Sénégal, Marie Khoné Faye, a pris part ce mercredi 25 mars 2026 à Washington au sommet inaugural d'une coalition mondiale pour les enfants. Invitée à la Maison Blanche par la Première dame des États-Unis, Melania Trump, l'épouse du chef de l'État sénégalais s'est exprimée à la tribune sous le thème « Fostering the Future Together » (Favoriser l'avenir ensemble).



Saluant cette mobilisation internationale, Marie Khoné Faye a axé son allocution sur le rôle central du numérique et de l'intelligence artificielle, qu'elle qualifie de véritables leviers d'équité et de transformation sociale pour la jeunesse mondiale.





Devant le parterre d'invités internationaux, la Première dame a mis en exergue le modèle du Sénégal en matière d'éducation numérique. Elle a notamment valorisé les efforts nationaux consentis dans la formation des enseignants, le développement de contenus pédagogiques en langues nationales et l'émergence de solutions technologiques portées par les jeunes entrepreneurs sénégalais locaux.



Marie Khoné Faye a néanmoins insisté sur l'urgence d'un encadrement éthique des technologies pour garantir un environnement virtuel sécurisé. Elle a conclu en appelant la communauté internationale à faire du numérique un pont vers le savoir qui n'oublie personne, y compris les enfants à besoins spécifiques.





MS/NDARINFO



