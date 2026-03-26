Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Solidarité internationale : Marie Khoné Faye défend les enfants à besoins spécifiques aux USA

Jeudi 26 Mars 2026 - 06:40

Solidarité internationale : Marie Khoné Faye défend les enfants à besoins spécifiques aux USA

La Première dame du Sénégal, Marie Khoné Faye, a pris part ce mercredi 25 mars 2026 à Washington au sommet inaugural d'une coalition mondiale pour les enfants. Invitée à la Maison Blanche par la Première dame des États-Unis, Melania Trump, l'épouse du chef de l'État sénégalais s'est exprimée à la tribune sous le thème « Fostering the Future Together » (Favoriser l'avenir ensemble).

Saluant cette mobilisation internationale, Marie Khoné Faye a axé son allocution sur le rôle central du numérique et de l'intelligence artificielle, qu'elle qualifie de véritables leviers d'équité et de transformation sociale pour la jeunesse mondiale.
 

Devant le parterre d'invités internationaux, la Première dame a mis en exergue le modèle du Sénégal en matière d'éducation numérique. Elle a notamment valorisé les efforts nationaux consentis dans la formation des enseignants, le développement de contenus pédagogiques en langues nationales et l'émergence de solutions technologiques portées par les jeunes entrepreneurs sénégalais locaux.

Marie Khoné Faye a néanmoins insisté sur l'urgence d'un encadrement éthique des technologies pour garantir un environnement virtuel sécurisé. Elle a conclu en appelant la communauté internationale à faire du numérique un pont vers le savoir qui n'oublie personne, y compris les enfants à besoins spécifiques.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
24 HEURES

Record à la BRVM : Près de 30 milliards de FCFA de transactions financières en 24 heures

26/03/2026

Solidarité internationale : Marie Khoné Faye défend les enfants à besoins spécifiques aux USA

26/03/2026

Coulisses du vestiaire parisien : La discussion entre Hakimi et Mbaye sur la CAN

26/03/2026

Insolite Hamo Téfess : Des jeunes surprennent des individus en train de griller du chien

26/03/2026

Keur Massar : La gendarmerie fait tomber les masques grâce aux preuves numériques

26/03/2026

Barthélemy Dias dresse un bilan « catastrophique » des 2 ans du régime Diomaye-Sonko

25/03/2026
SERVICES
Articles les plus lus

Fierté sénégalaise : Lamine Naham réélu maire en France avec 46,97%

23/03/2026

Retour de Nimzatt : Le Khalife de Guéoul et ses deux épouses périssent dans un accident à Diama

22/03/2026

Korité 2026 : La Coordination des Musulmans et la Communauté Oumarienne fêtent vendredi

19/03/2026

Loi contre l'homosexualité : Sonko répond aux menaces de Cécile Neven

21/03/2026

Grand chamboulement à la Police : Mouhamadou Bamba Cissé change les chefs de zone

20/03/2026

Redressement financier : L'État annonce la recapitalisation d'Air Sénégal

19/03/2026

Hommage à un héros : Le capitaine André Senghor tombe au champ d'honneur

21/03/2026