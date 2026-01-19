Après le sacre des Lions : marche de cohésion organisée par la Zone militaire n°2

NDARINFO/La Zone militaire n°2 a organisé une marche de cohésion pour célébrer le sacre du Sénégal à la CAN 2025. Le colonel Alioune Samassa qui dirigeait la procession sportive a établi un parallèle entre l'esprit combatif des Lions de la Téranga et les valeurs de l'armée sénégalaise.



« La zone militaire numéro 2 a voulu de façon spontanée, avec tous les cœurs réunis, organiser cette marche de cohésion pour encore une fois démontrer que la cohésion nationale est la force de notre armée », a déclaré le commandant de la Zone lors de cette manifestation qui a rassemblé militaires et population.



L'officier a insisté sur le lien indissociable entre l'armée et la population sénégalaise. « Une armée doit vraiment compter sur sa population. Une armée doit également compter sur toutes les franges de sa population », a-t-il affirmé, avant de saluer la victoire de l'équipe nationale comme une démonstration des valeurs sénégalaises.



Il n'a pas hésité à utiliser des formules fortes pour qualifier le Sénégal. « L'équipe nationale du Sénégal vient de nous démontrer que vraiment le Sénégal est un pays de jambars, un pays de combattants », a-t-il lancé avec fierté.



Poursuivant, il a affirmé que « l'expression : On nous tue, on ne nous déshonore pas. Hier, on l'a démontré avec vraiment détermination », en faisant référence à l'épisode du retrait temporaire des Lions lors de la finale face au Maroc.



Pour l'officier supérieur, cette victoire continentale illustre la capacité du Sénégal à relever tous les défis. « Nous avons montré que nous pouvons relever tous les défis qui se posent au niveau du Sénégal. Avec un esprit combatif, avec l'esprit de cohésion nationale, toute la population avec son équipe, on a pu remporter cette Coupe d'Afrique », a-t-il souligné.



Le colonel Samassa a profité de cette marche pour rassurer la population sur le rôle de l'armée. « Cette marche de cohésion démontre également à la population que son armée assure sa sécurité et a un dispositif convaincant qui permet de créer toutes les conditions favorables à l'épanouissement de chaque citoyen », a-t-il précisé.



Il a conclu son intervention par un appel à la confiance. « J'appelle vraiment la population à continuer à faire confiance à son armée qui est prête à défendre le territoire, qui est prête également à défendre tous les intérêts vitaux du Sénégal ».



