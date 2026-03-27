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Armement : la Russie livre à l'Iran des drones Shahed perfectionnés en Ukraine

Vendredi 27 Mars 2026 - 19:21

Armement : la Russie livre à l'Iran des drones Shahed perfectionnés en Ukraine

La Russie a envoyé à l'Iran une cargaison de drones de combat intégrant des améliorations technologiques développées sur le front ukrainien, ont révélé des responsables américains et européens. Cette livraison marque un retour d'expérience technique inédit vers Téhéran, qui avait initialement fourni ces mêmes appareils à Moscou au début de l'invasion de l'Ukraine.
 

Selon les services de renseignement occidentaux, des discussions « très actives » se sont tenues ce mois-ci entre Moscou et Téhéran pour acter ce transfert. Si l’Iran produit déjà ses propres drones Shahed, la Russie en a industrialisé la fabrication et considérablement modernisé la conception, notamment au niveau des systèmes de navigation satellitaire et de la résistance au brouillage électronique. Depuis plus d'un mois, à la suite d'une attaque conjointe d'Israël et des États-Unis, Téhéran multiplie les lancements de drones d'attaque contre Israël, les États du Golfe et les bases militaires américaines au Moyen-Orient.
 

L’ampleur exacte de cette livraison et le nombre précis de drones acheminés restent difficiles à déterminer. Des analystes militaires s'interrogent sur les motivations profondes de Moscou, soulignant que chaque munition cédée à l’Iran est une munition soustraite au pilonnage de l'Ukraine. Toutefois, ce troc technologique renforce l'axe militaire russo-iranien et pourrait contraindre Washington à disperser ses précieuses munitions de défense antiaérienne hors du théâtre européen.
 

MS/NDARINFO
 


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