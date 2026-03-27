Secrétariat général de l'ONU : le Sénégal refuse d'endosser la candidature de Macky Sall portée par le Burundi

La Mission permanente du Sénégal auprès de l'Union africaine a officiellement notifié à la Commission de l'UA ce vendredi que le gouvernement sénégalais n'a ni endossé ni été associé à la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies.





Dans une note verbale envoyée depuis Addis-Abeba, la diplomatie sénégalaise a tenu à clarifier sa position officielle après avoir reçu un projet de décision de la Commission de l'UA (référence CCP/OSC/A/A1/056.03.26 daté du 26 mars 2026) visant à approuver ladite candidature au nom du continent africain.





Le message des autorités de Dakar est sans ambiguïté : « le gouvernement du Sénégal n’a, à aucun stade, endossé cette candidature et n’a pas été associé à l’initiative y afférente, telle qu’entreprise par le Gouvernement du Burundi ». Par conséquent, la Mission permanente souligne que la République du Sénégal ne saurait en aucun cas être considérée comme partie prenante à cette démarche d'investiture internationale.





Cette mise au point révèle que c'est la capitale du Burundi, Bujumbura, et non Dakar, qui est à l'origine de l'initiative diplomatique visant à faire parrainer par l'Union Africaine l'ancien chef d'État sénégalais pour succéder à la tête de l'Organisation des Nations unies.





MS/NDARINFO



