Contentieux CAN 2025 : « On n’a pas volé nos résultats, on mérite d’être champions d’Afrique sur le terrain », martèle Idrissa Gana Gueye

Présent en conférence de presse ce vendredi à Paris à la veille du match amical Sénégal-Pérou au Stade de France, le milieu de terrain des Lions de la Teranga, Idrissa Gana Gueye, a tenu des propos fermes concernant le contentieux qui oppose le Sénégal et le Maroc autour du titre de la CAN 2025.





Le cadre de la sélection nationale a balayé les doutes institutionnels pour se concentrer sur le mérite sportif et les émotions vécues. « En tant que joueur, il n'y a rien qui peut remplacer les émotions fortes qu'on a vécues. Le Sénégal a fait trois finales sur les quatre dernières Coupe d'Afrique et en a remporté deux. On n'a pas volé ces résultats, c'est le travail de tout un pays, de toute une nation sérieuse et qui donne tout, sur comme en dehors du terrain. On mérite d'être champions d'Afrique sur le terrain », a-t-il affirmé avec conviction. Il a ajouté que la Fédération et les avocats allaient continuer de se battre en dehors des pelouses pour faire valoir les droits du pays.





Au-delà de cette polémique, Idrissa Gana Gueye a salué l’intégration des jeunes joueurs binationaux (Nobel Mendy, Mamadou Diakhon) au sein de la tanière. Il a rappelé le rôle central des cadres historiques pour stabiliser le groupe, transmettre les consignes du sélectionneur Pape Thiaw et pérenniser la régularité du Sénégal sur l’échiquier continental et mondial.





MS/NDARINFO



