Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Contentieux CAN 2025 : « On n’a pas volé nos résultats, on mérite d’être champions d’Afrique sur le terrain », martèle Idrissa Gana Gueye

Vendredi 27 Mars 2026 - 17:36

Contentieux CAN 2025 : « On n’a pas volé nos résultats, on mérite d’être champions d’Afrique sur le terrain », martèle Idrissa Gana Gueye

Présent en conférence de presse ce vendredi à Paris à la veille du match amical Sénégal-Pérou au Stade de France, le milieu de terrain des Lions de la Teranga, Idrissa Gana Gueye, a tenu des propos fermes concernant le contentieux qui oppose le Sénégal et le Maroc autour du titre de la CAN 2025.
 

Le cadre de la sélection nationale a balayé les doutes institutionnels pour se concentrer sur le mérite sportif et les émotions vécues. « En tant que joueur, il n'y a rien qui peut remplacer les émotions fortes qu'on a vécues. Le Sénégal a fait trois finales sur les quatre dernières Coupe d'Afrique et en a remporté deux. On n'a pas volé ces résultats, c'est le travail de tout un pays, de toute une nation sérieuse et qui donne tout, sur comme en dehors du terrain. On mérite d'être champions d'Afrique sur le terrain », a-t-il affirmé avec conviction. Il a ajouté que la Fédération et les avocats allaient continuer de se battre en dehors des pelouses pour faire valoir les droits du pays.
 

Au-delà de cette polémique, Idrissa Gana Gueye a salué l’intégration des jeunes joueurs binationaux (Nobel Mendy, Mamadou Diakhon) au sein de la tanière. Il a rappelé le rôle central des cadres historiques pour stabiliser le groupe, transmettre les consignes du sélectionneur Pape Thiaw et pérenniser la régularité du Sénégal sur l’échiquier continental et mondial.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
24 HEURES

Contentieux CAN 2025 : « On n’a pas volé nos résultats, on mérite d’être champions d’Afrique sur le terrain », martèle Idrissa Gana Gueye

27/03/2026

Union africaine : la candidature de Macky Sall à l’ONU rejetée faute de consensus

27/03/2026

Massacre de Thiaroye en 1944 : l’État français condamné pour avoir dissimulé le décès d’un tirailleur

27/03/2026

Équipe nationale : Iliman Ndiaye forfait contre le Pérou et la Gambie

27/03/2026

Contentieux CAN 2025 : « Les trophées se gagnent sur le terrain, c’est ce qu’on a fait », tranche Pape Thiaw

27/03/2026

Secrétariat général de l'ONU : le Sénégal refuse d'endosser la candidature de Macky Sall portée par le Burundi

27/03/2026
SERVICES
Articles les plus lus

Fierté sénégalaise : Lamine Naham réélu maire en France avec 46,97%

23/03/2026

Retour de Nimzatt : Le Khalife de Guéoul et ses deux épouses périssent dans un accident à Diama

22/03/2026

Loi contre l'homosexualité : Sonko répond aux menaces de Cécile Neven

21/03/2026

Hommage à un héros : Le capitaine André Senghor tombe au champ d'honneur

21/03/2026

Administration numérique : Ousmane Sonko lance le guichet unique sur téléphone portable

24/03/2026

Sommet de Madrid : signature de six accords majeurs entre le Sénégal et l'Espagne

26/03/2026

3 421 retraits en une nuit : Les GAB de Dakar, Thiès et Kaolack vidés par des pirates

25/03/2026