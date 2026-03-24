Assurance auto au Sénégal : carte brune CIMA, garanties obligatoires et prix par compagnie

SAINT-LOUIS, 24 mars 2026 — Rouler sans assurance au Sénégal expose le conducteur à des sanctions pénales et financières sévères. Pourtant, des milliers de véhicules circulent encore sans couverture valide sur les routes du pays, faute d'information sur les obligations légales et les démarches à suivre. Tour d'horizon des règles en vigueur et des garanties auxquelles tout automobiliste sénégalais doit souscrire.





La carte brune CIMA, seul document valable dans la zone





La carte brune est le document officiel d'assurance automobile en vigueur dans les quatorze États membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA), dont le Sénégal fait partie. Elle atteste que le véhicule est couvert par une assurance responsabilité civile — communément appelée RC auto — qui constitue la garantie minimale obligatoire exigée par la loi sénégalaise. La carte brune doit être présentée à toute réquisition des forces de l'ordre et lors de chaque renouvellement du certificat de visite technique. Elle est délivrée exclusivement par les compagnies d'assurance agréées par la Direction des Assurances du Sénégal.





Ce que couvre la garantie obligatoire





La responsabilité civile obligatoire couvre uniquement les dommages corporels et matériels causés à des tiers lors d'un accident dont le conducteur assuré est responsable. Elle ne couvre en aucun cas les dommages subis par le véhicule assuré lui-même, ni les blessures du conducteur responsable. Pour une protection étendue, les assureurs proposent des garanties complémentaires — tous risques, vol, incendie, bris de glace, assistance dépannage — dont le coût varie selon la valeur vénale du véhicule et le profil du conducteur.





Le prix moyen d'une assurance auto au Sénégal





La prime d'assurance RC auto est calculée selon un barème réglementé par la CIMA, en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de son usage — personnel, commercial ou transport en commun. Pour un véhicule particulier de puissance moyenne, la prime annuelle oscille généralement entre 80 000 et 150 000 FCFA pour la RC seule. Les formules tous risques sont sensiblement plus élevées, entre 200 000 et 400 000 FCFA selon les garanties souscrites.





Comment déclarer un sinistre





En cas d'accident, l'assuré dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour déclarer le sinistre à sa compagnie d'assurance, par courrier recommandé ou en se présentant directement en agence. Le constat amiable, signé par les deux parties impliquées, constitue la pièce maîtresse du dossier de déclaration. En l'absence de constat, un procès-verbal de gendarmerie ou de police est exigé.



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