CAN 2025 : Les Lions démarrent face au Botswana, premiers pas vers la reconquête

Le Sénégal affronte le petit poucet du groupe D dans une rencontre qui constitue la première opposition entre les deux équipes en phase finale de CAN et leur troisième si l'on prend en compte les éliminatoires de la CAN 2015. Les deux équipes partageaient, il y a 11 ans, le même groupe avec la Tunisie et l'Égypte.





Un bilan favorable pour les Lions

Sous la houlette du technicien français Alain Giresse, le Sénégal s'était imposé au match aller, le 10 septembre 2014, à Gaborone (2-0, 2e journée). Sadio Mané avait ouvert le score avant que Mame Biram Diouf ne fasse le break.





Au match retour, à Dakar, le 19 novembre 2014, le Sénégal avait confirmé sa supériorité (3-0). Kara Mbodj, Papiss Demba Cissé et Moussa Sow avaient été les bourreaux des "Zèbres" botswanais.





Une dynamique à maintenir

Ce troisième acte promet d'être âpre. Depuis la bérézina de 2012, au Gabon et en Guinée équatoriale, le Sénégal n'a jamais perdu son match d'ouverture en phase finale de CAN. Pour ce grand rendez-vous, Pape Thiaw est attendu pour poursuivre cette belle dynamique et démarrer de la plus belle des manières ce marathon continental.





Sadio Mané, qui dispute sa sixième CAN, et ses coéquipiers n'ont pas le droit à l'erreur. Ils devront engranger le maximum de confiance avant la "finale" du groupe contre la RD Congo, prévue le 27 décembre.



En s'imposant contre les "Zèbres" pour leur premier match, les protégés de Pape Thiaw feraient le plein de confiance avant d'aborder le grand rendez-vous contre la RD Congo, équipe qui avait éliminé le Sénégal lors des qualifications mondiales à Kinshasa.





Une ossature solide mais vigilance de mise



Le Sénégal peut s'appuyer sur une ossature solide, avec des cadres comme Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Ismaïla Sarr et Krépin Diatta. Cependant, il devra se méfier des Botswanais qui ne sont pas venus au Maroc en victimes expiatoires.





Les "Zèbres", qui disputent leur deuxième phase finale après celle de 2012, auront à cœur de se payer l'un des grands favoris de ce tournoi et de s'offrir leur toute première victoire en phase finale de CAN.





En phase éliminatoire, le Botswana, logé dans un groupe composé de l'Égypte, de la Mauritanie et du Cap-Vert, avait réussi à brûler la politesse aux "Mourabitounes" mauritaniens et aux "Requins" cap-verdiens pour décrocher sa qualification.



Le Botswana veut prouver sa légitimité

Sur les terres marocaines, les "Zèbres" auront à cœur de prouver que leur présence à cette compétition ne relève pas du miracle et de passer le cap du premier tour ; ce qui serait une performance historique dans ce groupe de "fauves" où il faudra se battre pour en sortir indemne.



Et pour relever ce challenge, l'entraîneur sud-africain Morena Ramoreboli comptera sur un groupe composé majoritairement de locaux tels que Joel Mogorosi et Thabang Sesinyi, joueurs habitués au football africain et capables de surprendre les favoris.



Pape Thiaw et ses joueurs sont donc avertis : sous-estimer le Botswana pourrait coûter cher dans la course aux quarts de finale.



