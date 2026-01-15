CAN 2025 : Pape Thiaw veut finir le travail

Qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a appelé ses joueurs à aller au bout de leur ambition et à remporter le trophée.





S’exprimant après la qualification des Lions, le technicien sénégalais a salué le parcours de son équipe, tout en rappelant que l’objectif n’était pas encore atteint.



« Nous avons cherché cette finale, il faut aller la gagner maintenant », a-t-il déclaré, insistant sur la concentration et l’engagement nécessaires pour le dernier match.





Pape Thiaw a souligné la solidité mentale de son groupe, porté par des cadres expérimentés et un collectif soudé. Il a également reconnu qu’il restait des ajustements à faire avant la finale, face à un adversaire qu’il juge redoutable.





Le Sénégal disputera ainsi une nouvelle finale continentale avec l’ambition claire de confirmer son statut parmi les grandes nations du football africain.



Ms/Ndarinfo





