CAN 2025 : Saint-Louis célèbre la victoire des Lions, le Pont Faidherbe pris d'assaut

Dimanche 18 Janvier 2026

La ville tricentenaire a vibré au rythme d'une ferveur populaire exceptionnelle, quelques minutes après le coup de sifflet final consacrant la victoire du Sénégal face au Maroc (1-0).

L'unique but de la rencontre, inscrit par Pape Alassane Gueye, a suffi au bonheur des Lions et déclenché une explosion de joie dans les rues de Ndar.
 

Le Pont Faidherbe et le rond-point de Sor ont été pris d'assaut par des centaines de supporters, drapeaux brandis et visages peints aux couleurs nationales.
 

Dans les artères de la vieille ville, les klaxons, vuvuzelas, casseroles et pétards ont composé la symphonie d'une nuit de célébration.
 

Cette victoire méritée des Lions a galvanisé une population déjà fortement mobilisée depuis le début de la compétition. Les célébrations vont se prolonger tard dans la nuit, témoignant de l'attachement indéfectible des Saint-Louisiens à leur équipe
nationale.

NDARINFO

 



