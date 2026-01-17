CAN 2025 : le Nigeria décroche le bronze face à l'Égypte aux tirs au but (4-2)

Le Nigeria a décroché la médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des nations 2025 en dominant l'Égypte aux tirs au but (4-2) lors de la petite finale disputée ce samedi soir au Maroc. Après un match verrouillé et sans but à l'issue du temps réglementaire, les Super Eagles ont fait la différence grâce à leur gardien Stanley Nwabali, héros de la séance fatidique.





Une consolation pour les Nigérians, éliminés en demi-finale par le pays hôte marocain. Leurs adversaires du soir, les Pharaons égyptiens, avaient connu le même sort face aux Lions de l'Atlas. Deux équipes blessées dans leur orgueil se retrouvaient donc pour un match au goût amer, celui de la troisième place.





Nwabali, rempart infranchissable





La rencontre n'a pas offert le spectacle attendu. Crispées et marquées par leurs échecs respectifs en demi-finale, les deux sélections se sont neutralisées pendant quatre-vingt-dix minutes d'un football haché, pauvre en occasions franches. Ni Mohamed Salah côté égyptien, ni Victor Osimhen côté nigérian n'ont réussi à faire trembler les filets adverses.





C'est donc aux tirs au but que le sort de cette petite finale s'est joué. Et c'est là que Stanley Nwabali a endossé son costume de sauveur. Le portier des Super Eagles a repoussé deux tentatives égyptiennes, dont celle d'Omar Marmoush, l'attaquant de Manchester City en pleine bourre cette saison en Premier League. Plus surprenant encore, Mohamed Salah, star de Liverpool et meilleur joueur africain de sa génération, a lui aussi manqué sa frappe, envoyant le ballon au-dessus du cadre.





Gueule de bois égyptienne





Pour l'Égypte, cette défaite constitue une nouvelle désillusion dans une compétition où les Pharaons nourrissaient de grandes ambitions. Septuple champion d'Afrique – un record –, le pays des pyramides n'a plus soulevé le trophée continental depuis 2010 et la CAN organisée en Angola. Quinze ans de disette pour une nation qui a longtemps dominé le football africain.





Cette quatrième place laissera un goût amer au sélectionneur portugais Rui Vitória et à ses joueurs, qui quittent le Maroc avec le sentiment d'un rendez-vous manqué. Les échecs de Salah et Marmoush lors de la séance de tirs au but résument à eux seuls les difficultés offensives rencontrées par les Pharaons tout au long du tournoi.





Le Nigeria repart avec les honneurs





À l'inverse, les Super Eagles peuvent quitter la compétition la tête haute. Malgré l'élimination face au Maroc, les hommes d'Augustine Eguavoen ont montré de belles choses durant ce tournoi et repartent avec une médaille de bronze qui récompense leur parcours solide. Stanley Nwabali, auteur de plusieurs prestations remarquées, s'impose comme l'une des révélations de cette CAN 2025.





La finale de cette 35e édition opposera dimanche le Maroc au Burkina Faso, dans ce qui s'annonce comme l'apothéose d'un mois de compétition sur le sol chérifien.





MS/NDARINFO



