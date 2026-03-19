CONACOC : La date officielle de l'Aïd-el-Fitr fixée au samedi 21 mars 2026

La Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC) s'est réunie ce jeudi 19 mars 2026 dans les locaux de la RTS pour scruter la lune. À l'issue de cette séance, la commission a officiellement annoncé que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du territoire national, malgré les rapports de ses 485 représentants répartis dans les 14 régions et 46 départements du Sénégal.





En accord avec les Familles Religieuses et les Imams, la CONACOC a déclaré que le mois de Ramadan sera complété à 30 jours. Par conséquent, le premier jour du mois de Shawwal, marquant la célébration de la Korité (Aïd-el-Fitr), est fixé au samedi 21 mars 2026.



L'Imam El Hadji Oumar Diène, président de la commission, a conclu la séance en adressant ses vœux de paix et de prospérité à toute la Oumma Islamique.





MS/NDARINFO



