Cambriolage à Auchan Thiaroye : un des huit malfaiteurs arrêté par la gendarmerie

Les éléments des brigades territoriales de Keur Massar et Thiaroye ont procédé à l'arrestation d'un des cambrioleurs impliqués dans l'attaque à main armée perpétrée contre la boutique Auchan Thiaroye dans la nuit du 1er au 2 janvier 2026. L'interpellation a eu lieu le 10 janvier dernier au terme d'investigations menées par les gendarmes.
Selon les informations recueillies, huit individus encagoulés ont fait irruption dans le magasin Auchan Thiaroye aux environs de 04 heures du matin, armés de fusils et d'armes blanches. Les malfaiteurs ont d'abord maîtrisé les vigiles et les employés présents sur les lieux avant de s'introduire dans les bureaux à la recherche de butin.
Après leur forfait, les assaillants ont tiré des coups de feu pour couvrir leur fuite, blessant grièvement l'un des vigiles.
Alertés dans la nuit du drame, les gendarmes des brigades de Keur Massar et Thiaroye sont intervenus conjointement sur les lieux.
Les investigations menées ont permis, neuf jours après les faits, de mettre la main sur un des suspects. Confronté aux indices matériels, l'individu a avoué sa participation à l'opération criminelle.
Une perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir et de saisir les vêtements qu'il portait au moment des faits, notamment un pantalon de couleur noire et une chemise.
L'enquête se poursuit activement pour mettre hors d'état de nuire les sept autres membres de la bande toujours en fuite.
