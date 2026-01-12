Cambriolage à Auchan Thiaroye : un des huit malfaiteurs arrêté par la gendarmerie

Selon les informations recueillies, huit individus encagoulés ont fait irruption dans le magasin Auchan Thiaroye aux environs de 04 heures du matin, armés de fusils et d'armes blanches. Les malfaiteurs ont d'abord maîtrisé les vigiles et les employés présents sur les lieux avant de s'introduire dans les bureaux à la recherche de butin.



Après leur forfait, les assaillants ont tiré des coups de feu pour couvrir leur fuite, blessant grièvement l'un des vigiles.



