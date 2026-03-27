Détention de supporters sénégalais au Maroc : l'ASC Lebougui alerte sur des conditions carcérales préoccupantes

L'association de supporters ASC Lebougui a lancé un cri d'alarme poignant concernant les conditions de détention des 18 supporters sénégalais emprisonnés dans le Royaume chérifien depuis les incidents survenus lors de la CAN 2025. L'association prévient que la situation humanitaire et sanitaire des détenus devient critique.





Selon les alertes relayées par l'ASC Lebougui, plusieurs de nos compatriotes incarcérés au Maroc souffrent actuellement de pathologies graves et ne bénéficieraient pas d'une prise en charge médicale adéquate au sein de l'univers carcéral. Les familles, plongées dans le désarroi et l'incertitude totale, multiplient les appels envers les nouvelles autorités sénégalaises et le Ministère des Affaires Étrangères pour qu'une médiation diplomatique d'urgence soit enclenchée afin d'abréger le calvaire de ces pères et chefs de famille.





Face à cette détresse humaine, des élans de solidarité nationale s'organisent au Sénégal. Récemment, le capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, s'est illustré en apportant un appui financier et des vivres de première nécessité aux familles des 18 prisonniers pour les soutenir durant le mois de Ramadan. Les avocats et proches des supporters espèrent une issue clémente lors des prochaines audiences d'appel prévues pour la fin du mois de mars 2026.





MS/NDARINFO



