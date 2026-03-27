Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Détention de supporters sénégalais au Maroc : l'ASC Lebougui alerte sur des conditions carcérales préoccupantes

Vendredi 27 Mars 2026 - 14:36

Détention de supporters sénégalais au Maroc : l'ASC Lebougui alerte sur des conditions carcérales préoccupantes

L'association de supporters ASC Lebougui a lancé un cri d'alarme poignant concernant les conditions de détention des 18 supporters sénégalais emprisonnés dans le Royaume chérifien depuis les incidents survenus lors de la CAN 2025. L'association prévient que la situation humanitaire et sanitaire des détenus devient critique.
 

Selon les alertes relayées par l'ASC Lebougui, plusieurs de nos compatriotes incarcérés au Maroc souffrent actuellement de pathologies graves et ne bénéficieraient pas d'une prise en charge médicale adéquate au sein de l'univers carcéral. Les familles, plongées dans le désarroi et l'incertitude totale, multiplient les appels envers les nouvelles autorités sénégalaises et le Ministère des Affaires Étrangères pour qu'une médiation diplomatique d'urgence soit enclenchée afin d'abréger le calvaire de ces pères et chefs de famille.


Face à cette détresse humaine, des élans de solidarité nationale s'organisent au Sénégal. Récemment, le capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, s'est illustré en apportant un appui financier et des vivres de première nécessité aux familles des 18 prisonniers pour les soutenir durant le mois de Ramadan. Les avocats et proches des supporters espèrent une issue clémente lors des prochaines audiences d'appel prévues pour la fin du mois de mars 2026.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
24 HEURES

Détention de supporters sénégalais au Maroc : l'ASC Lebougui alerte sur des conditions carcérales préoccupantes

27/03/2026

Mondial 2026 : le maillot du Sénégal enfin corrigé avec sa deuxième étoile de champion d'Afrique

27/03/2026

Saint-Louis : les femmes greffières ouvrent les portes du Palais de Justice aux usagers

27/03/2026

Insolite : La signature de Donald Trump va bientôt apparaître sur les billets de dollars

27/03/2026

Préparation du 4 avril : le CEMGA Oumar Wade en mission de reconnaissance à Thiès

27/03/2026

Contentieux CAN 2025 : le Maroc veut mettre le trophée « sous séquestre » et menace le Stade de France

27/03/2026
SERVICES
Articles les plus lus

Fierté sénégalaise : Lamine Naham réélu maire en France avec 46,97%

23/03/2026

Retour de Nimzatt : Le Khalife de Guéoul et ses deux épouses périssent dans un accident à Diama

22/03/2026

Loi contre l'homosexualité : Sonko répond aux menaces de Cécile Neven

21/03/2026

Hommage à un héros : Le capitaine André Senghor tombe au champ d'honneur

21/03/2026

Administration numérique : Ousmane Sonko lance le guichet unique sur téléphone portable

24/03/2026

Sommet de Madrid : signature de six accords majeurs entre le Sénégal et l'Espagne

26/03/2026

3 421 retraits en une nuit : Les GAB de Dakar, Thiès et Kaolack vidés par des pirates

25/03/2026