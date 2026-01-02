Coupe du Sénégal : Assur et NAF qualifiés, Ndar Guedj accroche les Vétérans

Les matchs du deuxième tour préliminaire de la Coupe du Sénégal pour la zone de Saint-Louis ont livré leurs verdicts mercredi et jeudi, avec des résultats contrastés pour les équipes locales.





Mercredi 31 décembre au stade municipal de Richard-Toll, l'équipe d'Assur s'est imposée face à Athletic sur le score de 1-0, validant ainsi son billet pour le tour suivant de la compétition.





Jeudi 1er janvier au stade Mawade Wade, deux rencontres se sont déroulées dans le cadre de cette phase préliminaire. Dans le premier match, Ndar Guedj et les Vétérans se sont quittés sur un score de parité (1-1), un résultat qui devrait donner lieu à une séance de tirs au but ou un match d'appui pour départager les deux formations.





Dans la deuxième rencontre disputée sur la même pelouse, NAF a largement dominé Gandon en s'imposant 3-0, confirmant ainsi sa qualification pour la phase suivante de la Coupe du Sénégal.





Ces matchs, organisés par la Ligue régionale de football de Saint-Louis, marquent le début de la saison 2025-2026 pour le football local saint-louisien. Les équipes qualifiées poursuivront leur aventure dans cette compétition nationale qui offre une opportunité de se mesurer aux meilleures formations du pays.





Ndarinfo/MS





