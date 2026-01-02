Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Coupe du Sénégal : Assur et NAF qualifiés, Ndar Guedj accroche les Vétérans

Vendredi 2 Janvier 2026

Coupe du Sénégal : Assur et NAF qualifiés, Ndar Guedj accroche les Vétérans

Les matchs du deuxième tour préliminaire de la Coupe du Sénégal pour la zone de Saint-Louis ont livré leurs verdicts mercredi et jeudi, avec des résultats contrastés pour les équipes locales.
 

Mercredi 31 décembre au stade municipal de Richard-Toll, l'équipe d'Assur s'est imposée face à Athletic sur le score de 1-0, validant ainsi son billet pour le tour suivant de la compétition.
 

Jeudi 1er janvier au stade Mawade Wade, deux rencontres se sont déroulées dans le cadre de cette phase préliminaire. Dans le premier match, Ndar Guedj et les Vétérans se sont quittés sur un score de parité (1-1), un résultat qui devrait donner lieu à une séance de tirs au but ou un match d'appui pour départager les deux formations.
 

Dans la deuxième rencontre disputée sur la même pelouse, NAF a largement dominé Gandon en s'imposant 3-0, confirmant ainsi sa qualification pour la phase suivante de la Coupe du Sénégal.
 

Ces matchs, organisés par la Ligue régionale de football de Saint-Louis, marquent le début de la saison 2025-2026 pour le football local saint-louisien. Les équipes qualifiées poursuivront leur aventure dans cette compétition nationale qui offre une opportunité de se mesurer aux meilleures formations du pays.
 

Ndarinfo/MS

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 14 Décembre 2025 - 20:30 Ligue 1 : la Linguère s’incline face à la SONACOS

Dimanche 14 Décembre 2025 - 19:42 Basket universitaire : la CUBE clôturée après une semaine d’intense compétition

Dimanche 14 Décembre 2025 - 14:53 Ligue 1 : La Linguère défie la Sonacos à domicile, ce soir

CAN 2025

CAN 2025 : Sadio Mané dans le onze type de la phase de groupes

CAN 2025 : Sadio Mané dans le onze type de la phase de groupes
Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, a été sélectionné dans le onze type de la phase de...

CAN 2025 : Un match piège pour les Lions contre le Soudan à Tanger ?

CAN 2025 : Un match piège pour les Lions contre le Soudan à Tanger ?
Le Sénégal connaît désormais son adversaire en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations...

CAN 2025 : Le Sénégal bat le Bénin (3-0) et termine premier du groupe D

CAN 2025 : Le Sénégal bat le Bénin (3-0) et termine premier du groupe D
L'équipe nationale du Sénégal a battu, mardi, celle du Bénin par trois buts à zéro lors d'un match...

CAN 2025 : 5 choses à savoir avant Sénégal-Bénin de ce soir

CAN 2025 : 5 choses à savoir avant Sénégal-Bénin de ce soir
Déjà assurée de disputer les huitièmes de finale, l'Équipe Nationale du Sénégal va tenter de...

Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"

Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"
À seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye, qui vit sa première CAN, s'affirme déjà comme l'un des jeunes...
LES PLUS LUS

Administration pénitentiaire : 418 agents seront recrutés en 2026

26/12/2025

Ousmane Sonko annonce un Plan spécial d'Investissement 2026-2028

26/12/2025

Saint-Louis : Amadou Moustapha Niang annonce son ambition de conquérir la mairie et promet une transformation structurelle

28/12/2025

102 ans après, la pensée de Cheikh Anta Diop plus actuelle que jamais

29/12/2025

Le communiqué du conseil des ministres de ce vendredi 26 décembre 2025

26/12/2025

Autoroute Dakar-Saint-Louis : Les impactés de Diougop réclament leurs indemnisations

26/12/2025

151 ans après : Des objets de la bataille de Samba Sadio exposés à Saint-Louis

28/12/2025
SERVICES