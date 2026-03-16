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Cybercriminalité à Sait-Louis : Quatre individus écroués pour escroquerie et mœurs

Lundi 16 Mars 2026 - 07:50

Cybercriminalité à Sait-Louis : Quatre individus écroués pour escroquerie et mœurs

Un vaste réseau de cybercriminalité et de mœurs a été démantelé par la Brigade de Recherches de Saint-Louis. Quatre individus, dont un auxiliaire en pharmacie, deux commerçants et un tailleur, ont été placés sous mandat de dépôt pour une série de délits graves allant de l'escroquerie numérique à la transmission volontaire du VIH.
 

L'affaire a éclaté après la plainte de « Jules », un Sénégalais de la diaspora qui a transféré plusieurs millions de FCFA à un faux profil TikTok féminin en vue d'un mariage. L'enquête a révélé que le cerveau du réseau, B. S., gérait plus d'une dizaine de comptes fictifs. Les perquisitions ont pris une tournure inattendue avec la saisie de matériel de massage et de médicaments antirétroviraux.

Les mis en cause, tous séropositifs, ont reconnu organiser des rencontres entre hommes via ces plateformes. Ils font désormais face à des charges d'association de malfaiteurs, actes contre nature, usurpation d'identité et blanchiment d'argent.
 

MS/NDARINFO

 


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