DER/FJ Sénégal : comment obtenir un financement de la Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide pour les jeunes et les femmes

Le dossier de candidature à un financement DER/FJ comprend une demande de financement précisant la nature du projet, le montant sollicité et le plan d'utilisation des fonds, une copie de la carte nationale d'identité, un plan d'affaires simplifié ou une description détaillée de l'activité, un justificatif de domicile et, pour les structures déjà existantes, les documents d'enregistrement auprès du registre du commerce ou de la chambre des métiers. Les candidatures peuvent être déposées directement auprès des antennes régionales de la DER/FJ, présentes dans toutes les régions du Sénégal, ou soumises en ligne via le portail officiel der.sn.



