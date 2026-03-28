DER/FJ Sénégal : comment obtenir un financement de la Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide pour les jeunes et les femmes

La Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes, communément appelée DER/FJ, reste en 2026 l'un des dispositifs publics les plus sollicités par les porteurs de projets au Sénégal. Créée en 2018 sous l'impulsion de la Présidence de la République, cette structure a pour mission d'accompagner financièrement et techniquement les jeunes et les femmes souhaitant créer ou développer une activité économique, dans tous les secteurs et toutes les régions du pays.
Les types de financements disponibles
La DER/FJ propose plusieurs formes d'appui adaptées aux différents profils de bénéficiaires. Le financement direct individuel cible les micro-entrepreneurs et les femmes commerçantes avec des montants allant de 100 000 à 1 500 000 FCFA, sous forme de prêt sans intérêt remboursable sur une durée déterminée. Le financement structuré s'adresse aux porteurs de projets plus formalisés — PME, coopératives, groupements de femmes — avec des montants pouvant atteindre plusieurs millions de FCFA selon la taille du projet et les garanties présentées. La DER/FJ propose également un accompagnement non financier incluant la formation en gestion, le coaching entrepreneurial et la mise en relation avec des partenaires commerciaux.
Les secteurs prioritaires en 2026
Les projets dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de la transformation agroalimentaire, de l'artisanat, du numérique et des énergies renouvelables bénéficient d'une attention particulière de la part des comités de sélection de la DER/FJ. Les activités génératrices de revenus portées par des groupements de femmes dans les zones rurales constituent également une priorité affichée du programme, en lien avec les objectifs nationaux de réduction de la pauvreté et d'autonomisation économique des femmes.
Comment constituer son dossier de candidature
Le dossier de candidature à un financement DER/FJ comprend une demande de financement précisant la nature du projet, le montant sollicité et le plan d'utilisation des fonds, une copie de la carte nationale d'identité, un plan d'affaires simplifié ou une description détaillée de l'activité, un justificatif de domicile et, pour les structures déjà existantes, les documents d'enregistrement auprès du registre du commerce ou de la chambre des métiers. Les candidatures peuvent être déposées directement auprès des antennes régionales de la DER/FJ, présentes dans toutes les régions du Sénégal, ou soumises en ligne via le portail officiel der.sn.
Les délais et la sélection
Les dossiers sont examinés par des comités régionaux qui procèdent à une évaluation de la viabilité du projet et du profil du porteur. Les délais de traitement varient entre quatre et douze semaines selon le volume de candidatures reçues et le niveau de financement sollicité. Les candidats retenus sont contactés directement par les équipes de la DER/FJ pour un entretien de validation avant le déblocage des fonds. Tout intermédiaire réclamant des frais au nom de la DER/FJ doit être considéré comme frauduleux — la procédure officielle est entièrement gratuite.
MS